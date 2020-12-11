新加坡開放台灣旅客短期入境　台：有助累積經驗及互信

新加坡方面12月11日宣布開放來自台灣的短期旅客入境新加坡。台灣外交部發布新聞稿表示，這項開放措施將使雙方人民逐漸恢復交流互訪，有助促進「兩國」商貿往來，外交部對此決定表示誠摯歡迎，並感謝新加坡政府肯定台灣的防疫成果。

圖為台外交部長吳釗燮。台灣外交部對新加坡開放台灣旅客短期入境，發佈新聞稿表示，這項開放措施將使雙方人民逐漸恢復交流互訪，有助促進「兩國」商貿往來，外交部對此決定表示誠摯歡迎，並感謝新加坡政府肯定台灣的防疫成果。 （中央社）

台灣外交部稱，台灣與新加坡長久以來在經貿、投資、文化、觀光各領域的交流合作密切，今年全球「武漢肺炎」疫情爆發時，醫療口罩需求急迫，台灣優先對新加坡出售口罩原料「熔噴不織布」，也曾經捐贈醫療口罩及N95口罩給新加坡，充分展現抗疫無國界、台灣與新加坡並肩抗疫的合作精神。

台灣外交部表示，新加坡這次開放來自台灣旅客入境，以檢測代替居家隔離，有助雙方累積經驗及互信，以利研商兩國實施「旅遊泡泡」的可能性。

台灣外交部強調，會持續密切關注相關資訊及疫情發展，配合台灣中央流行疫情指揮中心的政策，隨時進行評估，也提醒前往星國的台人務必遵守新加坡境內的防疫規定。

台灣外交部說明，新加坡的開放措施將於12月18日起正式實施，旅客必須在出發前7至30天內向新加坡民航局線上申請單次入境「航空通行證」（Air Travel Pass, ATP），以及抵達星國前14天內沒有前往其他國家旅行的紀錄，抵達新加坡後，必須立刻接受「武漢肺炎」核酸檢測；如果檢測結果為陰性，就可以自由活動，不須居家檢疫。