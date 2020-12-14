馬英九斥民進黨「舔美」　民進黨反諷馬是「國際認證笨蛋」

台灣政府預計2021年開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，台前總統馬英九12月13日批評蔡政府「找一切理由討好美國，以台灣人的健康作為代價」、「民進黨舔美比我舔的厲害多了」。 馬英九言論引來民進黨的圍剿。民進黨以馬英九當年開放萊牛進口的案例，反指馬裝糊塗、為反對而反對，讓台灣人民一直想起馬英九「bumbler（決策常常錯誤的人、笨蛋）」的「國際認證」。 另外，台灣行政院、駐WHO代表也紛紛助拳，強調萊豬不開放，未來恐引起貿易法紛爭。

針對萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口議題，蘇貞昌先前表示，樂見進口商宣示不進口萊豬，但政府不能用法律設定貿易門檻，要求符合國際標準的肉品要有怎樣的標示，會遭他國貿易報復，過去台灣進口萊劑美牛也沒特別標示。

但馬英九對此卻有不同看法，他12月13日出席活動前受訪表示，萊豬標示跟貿易並沒有直接關係，「是食品安全的措施，不會有什麼問題」，蔡政府找一切理由討好美國，以台灣人的健康作為代價，非常可惡，不能原諒。

馬英九批評蔡政府找一切理由討好美國，以台灣人的健康作為代價。（多維新聞）

除了萊豬進口外，馬英九也對「九二共識」進行辯護，認為「九二共識」是台灣跟中國大陸接觸、溝通時「最好的設計」，當年台灣好不容易跟大陸談出「大家都支持一個中國」，但「你的一中跟我的一中不一樣」，雙方能求同存異，國民黨主張政府應趕快與對岸有效溝通跟對話，卻被民進黨罵「舔共」。馬英九表示，事實上，「民進黨舔美比我舔的厲害多了」。

對此，民進黨發言人周江傑回擊馬英九裝糊塗，稱2012年國際食品法典委員會（CODEX）還未訂定出標準、沒有任何產業協助配套方案的狀況下，馬英九就急於想開放萊劑美牛進口，甚至說出「談判TIFA，美牛非過不可」，馬英九今天的言論，根本就是「2020年的馬英九打臉2012年馬英九」。

周江傑批評，馬英九不要裝糊塗，為了刷存在感說出昨是今非、為反對而反對的發言，這樣台灣人民就會一直想起馬的「bumbler」的國際認證。

《經濟學人》(The Economist) 2012年發布的文章。（網絡圖片）

據了解，國際期刊《經濟學人》(The Economist) 2012年曾於網站刊登一篇關於台灣政治的文章，標題寫著「Ma the bumbler」 （笨蛋馬英九），稱馬決策多有失誤，在台引起廣泛不滿。

多位民進黨立委也跟著民進黨中央圍剿馬英九，民進黨立委王定宇在Facebook表示，馬英九為了政治鬥爭，罔顧國際貿易規則的厚臉皮扯謊，「一個當過總統的人，失去高度、胡說八道是一件令人遺憾的事」。民進黨國際事務部主任、立委羅致政受訪表示，最沒有資格批評萊豬政策的人就是馬英九，因為2012年開放萊劑美牛的人就是馬英九，且台灣沒有傾不傾向美國的問題，「因為很清楚台灣的威脅者就是中國」。

同時，台灣行政院經貿談判辦公室發新聞稿指，國際貿易法都是以國際科學證據和標準為主要依據，多數食品殘留物都有國際殘留標準，因此全世界都沒有強制標示殘留物的法規，如果以健康為理由標示萊劑，會涉及最基本的歧視問題，「當然會引起貿易法糾紛」，違反國際貿易法若進入訴訟程序，除消耗成本外，台灣政府也必須衡量諸如是否有勝算、輸了會受到什麼制裁、各國怎麼看待台灣等等問題。