民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜閨房曝光　衣服山泛黃枕頭嚇壞網民

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜，其秀麗而有活力的形象成功嬴得選民支持。不過她近日為澄清擁有房產爭議，在Facebook貼出亂如垃圾回收場的閨房照，當中堆積如山的衣物、有著泛黃污漬的枕頭，嚇壞一眾網民，不少人驚訝「女神」的光鮮外表下，房間竟然如此雜亂。

高嘉瑜閨房照曝光，網民驚訝竟然如此雜亂（點圖放大）：

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高嘉瑜曾自稱因買不起房子而租屋10年，早前卻被發現名下擁有兩筆房產。對於外界質疑，高嘉瑜表示，去年12月有傳媒專訪，就有報道她買樓，她也有作財產申報，原本她買樓後要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌，無暇處理，也沒出租。高嘉瑜又指出，她確實還在租屋，也已租屋超過10年，現在同時背負房貸及房租。

為了澄清爭議，高嘉瑜22日在Facebook貼出租屋處照片，因衣物堆積如山，引起熱烈討論。高嘉瑜指她因為囤物症（Hoarding disorder，又稱儲物症），租屋處東西堆積如山，像資源回收廠，因此無法搬家。

而在公布的照片中，高嘉瑜的泛黃枕頭引發網友熱烈討論。高嘉瑜表示，畢竟是住了10年地方，東西非常多，照片只是冰山一角，因忙碌都沒時間整理家裡，甚至自己已經一年沒有剪頭髮。高嘉瑜說，枕頭已用10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面的新舊。被問及房間裡有沒有看過蟑螂，她表示沒有，但曾看過壁虎。

（綜合報道）