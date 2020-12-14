台政府擬推網路管制法案　國民黨轟「綠色威權復辟」

在台灣，「國家通訊傳播委員會」（NCC）21日將委外辦理「數位通訊傳播服務規管趨勢與法制革新」座談會。據悉，該草案對於網絡媒體提出多項要求，如進行登記，申報營業資料等，而當NCC認定其妨害國家安全、公共秩序，可以給予處罰。 國民黨12月14日上午召開「NCC擬網管法鉗制言論！綠色威權復辟！」記者會，批評蔡政府在下架台媒「中天新聞」台後，下個鉗制言論自由的目標就是網路。

國民黨強調，NCC擬具「網際網路視聽服務管理法」（簡稱《網管法》）草案，意圖針對網路上對蔡政府不利的言論趕盡殺絕，該法若實施，未來台灣將沒有言論自由可言，綠色威權到了新高度。

國民黨2020年12月14日舉行「NCC擬網管法鉗制言論！綠色威權復辟！」記者會，文傳會主委王育敏（圖）等人出席，呼籲全民挺身而出，共同捍衛言論自由基本價值。 （中央社）

國民黨表示，《網管法》中充滿了離譜、鉗制言論自由的規範，如規定網際網路視聽服務提供者得向NCC登記，美其名是「自願登記」，但實際上， NCC可以考量使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益等，強制要求登記，而未依要求登記者最高可以罰新台幣100萬元，並得按次連續處罰。

國民黨稱，該法甚至規定網路視聽服務提供者必須在網頁中設置「台灣內容專區」，公開揭露當年度自制或合制台灣內容之具體措施與比例。接着，網路視聽服務事業必須定期向NCC申報使用者數量、營業額、點擊數、流量及使用情況等營業資料，且申報資料範圍由NCC認定並公吿。違反者最高可以罰新台幣50萬元，並得按次連續處罰。

國民黨更指，至於該法草案第13條則屬於「帝王水表條款」，條文中規定只要NCC認定內容妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，經限期改正未改正，最高也是可罰新台幣100萬元，並得按次連續處罰；另，該法第14條規定，網路視聽服務事業一定要共同成立或加入自律組織，遵守團體自律規範。

國民黨強調，上述諸多條文完全是威權時代鉗制言論的作法。國民黨稱，民進黨將《網管法》包裝成防禦台灣不受外部文化侵害的必然之舉，但卻掩蓋不了蔡政府意圖藉此逐步鉗制台灣人民思想與言論自由。

國民黨指，NCC還進一步研擬《數位通訊傳播法》草案，將鉗制言論自由的範圍更加擴大，此草案涉及社會大眾常用的社群平台如Facebook、YouTube、Instagram等，若民眾在這些社群網站發文被指稱是不實消息，政府主管機關或檢舉人可要求平台將該內容下架，違者處以罰鍰。

NCC表示，關於數位通訊傳播法和網際網路視聽服務管理法，目前外界對草案仍有不同看法，將持續吸收多元意見，滾動式討論。