中天續牌失敗｜國民黨批限縮自由　韓國瑜斥NCC吹捧「白雪公主」

台灣的「國家通訊傳播委員會」（NCC）在周三（18日）一致表決通過，否決台灣旺旺中時媒體集團中天電視旗下「中天新聞台」的執照續牌。 支持中天新聞台的國民黨隨即發出新聞稿，指否決中天電視台續牌是坐實社會對於當權者政治力干預新聞自由的質疑，恐形成寒蟬效應，限縮言論自由的空間，導致台灣新聞自由嚴重倒退。 另一方面，前高雄市長韓國瑜對此事發表評論稱，這是「七個小矮人摧毀台灣新聞自由」，是為了吹捧幕後的「白雪公主」。網民認為「白雪公主」或意指蔡英文。

NCC一致表決通過，否決中天新聞台的執照續牌。（中央社）

國民黨強調，台灣充分尊重新聞報道自由的媒體環境得來不易，媒體的監督力量也讓台灣民主能朝向更公開、透明的發展進程。國民黨指，中天新聞台續牌一事在過程中，各界對當權者為排除異己聲音、介入NCC審查有不少質疑聲音，令NCC的公正、客觀性備受批評。國民黨認為，NCC已有定見的偏頗作法，相信會讓否決無法獲得台灣多數民意的認同。民進黨應該省思此舉對台灣長久以來保障言論開放與新聞自由所造成的傷害，成為一言堂的社會氛圍，絕對不利於台灣民主的正常發展。

國民黨批評NCC的決定限縮新聞言論自由。（中央社）

另一方面，在總統大選中獲中天新聞台力捧的前高雄市長韓國瑜，亦發言稱「七個小矮人摧毀台灣新聞自由」，是為了吹捧幕後的「白雪公主」。韓國瑜所稱的「白雪公主」，外界普遍認為是暗指蔡英文。韓國瑜表示，此例一開，從此再也沒有媒體敢監督政府、發出不同聲音，「台灣人民四十年來所抗爭奮鬥、引以為傲的民主自由，被這七個小矮人毀於一旦，成了國際社會最大的笑話！」

（綜合報道）