台海若上演特朗普「最後的瘋狂」　中國學者：該反擊就要反擊

針對拜登（Joe Biden）政府的對台政策，上海東亞研究所副所長王海良認為，拜登政府不會搞戰略清晰，也難以公開承諾軍事介入台海，否則就是逼中國丟掉幻想，準備武統。 至於特朗普（Donald Trump）卸任前若在台海上演「最後的瘋狂」，他則強調，中國應堅持主權原則，而不是考慮其政治背景與動機，該反擊就要反擊，這是核心國家利益決定的。

王海良認為，拜登內閣建制派多，對華政策會相當理性現實，該反對的反對、該合作的合作。圖為王海良（右三）2016年赴台參加雙城論壇。（上海國際問題研究院供圖）

上海東亞研究所副所長王海良指出，拜登政府對台政策會有結構性和方式上的變化，首先打法會有章法，側重於政治、外交，而經濟、法律、軍事、輿論會擺在次要地位；其次改採不冒險、不碰底線、不放棄溝通的作法。雖然「遏制中國」是美國民主黨與共和黨的基本共識，但兩黨並沒有達成「如何遏制中國」的共識，甚至在怎樣定位中國的問題上，拜登與特朗普明顯有所不同。拜登以俄羅斯為敵，而把中國視為強大的競爭對手；特朗普集中力量攻擊中國，碰到俄羅斯就往後縮。

王海良認為，拜登及其外交團隊忌憚俄羅斯，一定要避免俄中軍事結盟，必須維持中美之間微妙的戰略關係。這一戰略取向當然會影響拜登的對台政策。他可能會設法推動兩岸維持台海現狀，繼續實行模糊戰略，防止軍事危機。

談到拜登團隊大多熟悉國際與亞太事務，王海良表示，從拜登及其外交團隊特質看，理性平衡、循規蹈矩、善於合作是其顯着特徵。拜登閲歷甚廣，富有外交經驗，也不乏中國經驗，對華認知和定位不會大謬。作為建制派，他們屬於穩健一族，有長遠思考，更有確定性和可預測性。中美關係走向緩和與穩定是肯定的。這對雙方都有利。

在這樣的對華政策下來看拜登政府對台政策，他說，有幾方面特點，一是避戰前提下繼續在台海博弈，恢復元氣後可能加劇干預；二是拜登深知從現有一中政策立場後退意味着中美決裂；三是保持戰略模糊就是保留政策運作空間，要與中國周旋，就不能搞戰略清晰；四是難以公開承諾軍事介入台海，因為這等於逼迫中國丟掉幻想，準備武統，捅破這層窗戶紙，外交就不管用了，美國將作繭自縛。

至於特朗普卸任前是否可以在台灣問題上有驚人之舉，王海良認為，不能排除特朗普「最後的瘋狂」包括在台海生事，如通過美艦泊台在台海挑起武裝衝突，或者特朗普或蓬佩奧（Mike Pompeo）突訪台灣。對此，中國應堅持主權原則，而不是考慮其政治背景與動機，該反擊就要反擊、該教訓必須教訓、該出手堅決出手。這是核心國家利益決定的。

蓬佩奧近來在台灣問題上態度強硬。（AP）

他表示，中國是有反擊辦法的，例如，解放軍和海上民兵可以封鎖涉事的台灣港口；又如，解放軍宣布台海特定區域為戰區，這對台灣很不利。

他說，當然還要看美方選的是甚麼艦隻，中方可以相應地反制，控制在適當範圍。其實，如果特朗普只是採取象徵性動作，並沒有多大意義。中國有理有利有節地反制，不會給他提供當戰時總統的理由，恰恰相反，中國把板子打在特朗普身上，卻給拜登一個糾正錯誤和收拾殘局的機會。

（綜合報道）