蔡英文主持台軍新型巡邏艦下水　台媒：新艦堪稱「航母殺手」

台灣海軍「國艦國造」的首艘「沱江級飛彈巡邏艦」後續量產型艦，12月15日在台灣宜蘭龍德造船廠正式下水，台總統蔡英文親自主持典禮及擲瓶儀式。 據悉，該艦採台灣原住民意涵命名為「塔江艦」。據台媒報導，塔江艦的對艦火力強大，號稱「航母殺手」。

台灣軍方說，「塔」字取自台東縣塔瓦溪，屬「排灣族」生活領域，排灣族人天性具有不畏艱難，具驍勇善戰之狩獵文化精神，足堪官兵效法。同時「塔」字也象徴該艦擔任海上堡壘，保衛中華民國，也代表台灣「國艦國造」工作積沙成塔。

蔡英文將「高效能艦艇後續艦」首艦命名為「塔江」軍艦。台灣軍方表示，首字取自台東縣塔瓦溪，該溪流屬台灣原住民「排灣族」生活領域，排灣族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰之狩獵文化精神，足堪官兵效法。（林仕祥／多維新聞）

該艦被台灣媒體譽為「航艦（航母）殺手」，船體具備雷達匿蹤設計。根據官方釋出的資料，該艦滿載船速30節、滿載排水量約685噸、滿載吃水約2.1米、續航力大於1800海里；武器系統搭載76毫米快砲、方陣快砲、T-74排用機槍；偵蒐系統搭載3D對空搜索雷達、平面搜索雷達、射控雷達；電戰系統搭載威脅預警電偵系統、雷射預警系統、干擾彈發射系統。

另外，塔江艦除搭載雄二、雄三反艦飛彈外，更加裝由台灣自行研製的海劍二防空飛彈，戰力較原型艦更上一層樓。

蔡英文出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速佈雷艇首艇交艇典禮」。（林仕祥／多維新聞）

此次典禮除了「塔江艦」的命名及下水之外，台海軍快速佈雷艇也同時舉行首艇交艇典禮。

蔡英文在典禮中通過致詞表示，台灣「國艦國造」正在全力且全方位發展，「今天的交船及下水儀式，是展現我們全方位捍衛海疆的決心」。她表示，國防自主是台灣非常重視的政策，經過堅定的決心、縝密的規劃、努力的執行，在過去四年內，已經有相當的成效，特別是在這一年裏，國艦國造，有了令人振奮的成績。

「塔江」軍艦除搭載雄二、雄三反艦飛彈外，更加裝由台灣自行研製的海劍二防空飛彈。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文：台軍有不對稱作戰概念 嚇阻敵人來犯

蔡英文強調，因應敵情的威脅、國防科技的進步，以及戰場環境等因素，台灣在建構防衛武力的時候，要有不對稱作戰的概念及作為，發展高機動性、且具有精準打擊的武器裝備，用以嚇阻敵人來犯。

她說，今天的兩艘艦艇（塔江艦及快速佈雷艇），都是具有高速的機動性，相信這兩等級艦艇的加入，將可配合戰場環境運用，讓戰術規劃更加的靈活，達成嚇阻、遲滯登島的作戰目的。對於戰力的提升，有非常重要的意義。

蔡英文登快速佈雷艇視導。（林仕祥／多維新聞）

另外，蔡英文也稱，不論是大船或小船，台灣都可以做到，有決心也有能力，能夠完成「國艦國造」的任務，讓世界看到台灣的國防研發能量。推動「國艦國造」，不僅展現台灣守護國土主權的決心，更是提升國防工業及造船產業的技術和動能，培養屬於自己的在地人才。