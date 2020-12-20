因應陸機繞台疲奔命　台空軍取消元旦「衝場表演」

近期解放軍戰機頻繁繞台飛行，過往元旦期間，台灣空軍戰機「衝場」（戰機通場飛行表演）迎接新年活動，但明年將不復見。台空軍司令部19日表示，鑑於「共機擾台常態化」，目前已經婉拒各縣市邀約元旦衝場表演，回歸到戰訓本務與執行任務上。

今年元旦，台灣空軍曾在花蓮南濱太平洋公園、新竹市政府廣場、屏東恆春龍磐公園都有戰機衝場活動，三地分別出動了5架F-16、幻象2000、IDF以「大雁隊形」，陪同民眾一起迎接新年曙光。

其中花蓮縣政府從2014年開始，就與台空軍第五戰術混合聯隊合作舉辦元旦迎曙光活動；新竹市政府則是從2018年起，與台空軍第二戰術混合聯隊合作；屏東縣政府今年第一次加入戰機衝場行列，由位在台南基地的第一戰術混合聯隊支援。

台灣空軍過去多次舉行元旦衝場表演。（花蓮縣政府）

不過，近期兩岸關係緊張，台灣空軍表示重心將放在各項戰備訓練與應變處置作為。台空軍表示，今年許多縣市政府原本也提出明年元旦戰機衝場迎接新年曙光的邀約，空軍在權衡全盤狀況下，已經與各縣市政府協調，取消明年元旦戰機衝場安排，回歸戰訓本務與執行任務。

今年下半年，大陸戰機頻頻進入台灣西南防空識別區。

根據台國防部官數據，截至19日為止，解放軍戰機繞台的公開資訊共有63起，本月至今共計11起。

（中國時報）