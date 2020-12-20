台桃園機場旁藥廠爆炸　負責製造新冠藥物　員工90%三度燙傷命危

台灣桃園機場附近的旭富製藥工廠，今天（20日）中午傳出巨大爆炸聲響，大火夾雜濃煙竄出天際，且不斷隨著風勢飄到飛機跑道上。許多4、5公里外的民眾都聽到聲音和看到上空濃煙密佈。 桃園市消防局其後表示，警消趕往救援中，目前有2名男性員工受傷緊急送醫，其中1名男性員工（30歲）在大火中遭到嚴重灼傷、大約90%三度燙傷，傷勢嚴重命危。 台灣食藥署則證實，該廠負責製造新冠肺炎有效藥的原料藥，確切起火原因還需釐清。

大火夾雜濃煙竄出天際，且不斷隨著風勢飄到飛機跑道上。（民視新聞）

據《聯合報》報道，在大火中受傷兩名員工，一人為徐姓男員工（40歲） ，右手掌有一度燙傷 ，燙傷面積約1% ，無生命危險。傷勢嚴重的另一名外籍移工因為全身90%受到大火灼傷，有生命危險。

據航務人員表示，雖然爆炸不時有碎片飛出，但並無影響到機場航班運行。經與航務確認，雖然濃煙持續不散，但航機仍可維持正常起飛和降落。

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報道指，食藥署署長吳秀梅接到記者電話才得知藥廠爆炸事宜。她表示，之前傳出新冠肺炎的有效藥「羥氯喹」（俗稱奎寧，hydroxychloroquine），其原料藥就是該藥廠製造，將會盡快了解相關事件。

旭富製藥公司為逾百年歷史之瑞士Siegfried集團於1987年在台灣所投資創設，於2004年掛牌上市，主要從事中間體、原料藥及特用化學品研發、生產及行銷，產品外銷歐、美、日醫藥大廠，具與國際藥廠合作開發新藥的管道。據悉，台灣總統蔡英文4月時才到該處參訪，感謝旭富公司捐贈1公噸奎寧原料藥給中央流行疫情指揮中心。