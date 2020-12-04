【八仙塵爆】爆炸案傷者索償　台法院首判八仙樂園須負賠償責任

台灣新北市八仙樂園5年前發生塵爆案，造成15人死亡、近500人受傷。被害人事後陸續索償，台北士林地方法院周五（4日）判主辦的瑞博公司與八仙樂園等6被告賠償黃姓傷者共602萬元新台幣（約167.8萬港元），成為首宗八仙樂園公司在塵爆案中遭判賠的案例。

法院稱，作為觀光遊樂業經營者，八仙樂園育樂股份有限公司負有維護進入樂園內民眾安全的義務，惟公司卻在未經交通部觀光局許可下，擅將未取得雜項執照及使用執照，且未經核准使用的「快樂大堡礁」等設施，出租予瑞博公司舉辦與原使用目的及性質不同的派對。

判決指出，雙方訂立租約約定由瑞博公司負責與會者個人及財物安全，惟這純屬兩間公司的約定，非消費者所能知悉，八仙公司的責任不能據此免除，遂認定八仙公司有過失，公司與董事陳慧穎應負賠償責任，董事長陳柏廷未執行相關業務，免負連帶賠償責任。

民事求償部分，法院陸續作出一審判決，均未認定八仙公司須負賠償責任。而周五士林地院判主辦人呂忠吉、玩色、瑞博、八仙樂園、陳慧穎、噴灑色粉的沈姓男子負賠償責任，可上訴。

事件發生於2015年6月27日晚，八仙樂園抽乾水的游泳池內舉辦舉行彩色派對，當活動接近尾聲時，工作人員將彩色粉末噴向觀眾，讓一眾參與者更盡興而歸，可是舞台前面一個燈具卻因高溫引發火警，加上噴出的高濃度粉末，即使在露天地方亦造成「粉塵爆炸」效應，火勢燃燒達30秒，多名在場人士的衣物起火。

（綜合報道）