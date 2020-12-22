台駐美代表處更名台灣代表處？　台外交部：無確切推動時程

美國「台灣國會連線」共78位眾議員聯合致函美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲，將駐美國「台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（TRO），台外交部次長曾厚仁12月21日於台灣立法院答詢時，稱證實確實是外交部努力方向，相關工作正在進行，外交部對美國國會議員的呼籲表示感謝與歡迎，不過「正名」議題有一定敏感性。

事後，台灣外交部在12月21日晚間，發出新聞稿澄清，表示全面強化及提升台美關係，一直是台灣政府對美工作長期努力的目標，近年來台美關係改善也有目共睹；外交部及駐美代表處將持續與美方保持緊密聯繫與協調，爭取台灣最大利益，持續穩健深化台美全方位的合作伙伴關係。

台外交部發言人歐江安12月22日再次說明，台外交部次長曾厚仁在台灣立法院答詢的時候，並沒有充分的時間完整的表達想法，可能造成誤解。 （屈彥辰／多維新聞）

台灣外交部強調，至於駐美代表處更名一事，外交部感謝美國多位眾議員的提議，台灣將就本案持續與美方交換意見，並進行內部研議工作，未有確切推動時程，曾厚仁在立院的答詢內容旨在說明台灣確曾與美國國會議員討論本案，以了解美方有關單位立場。

台外交部發言人歐江安12月22日也再次說明，曾厚仁在台灣立法院答詢的時候，並沒有充分的時間完整的表達想法，可能造成誤解，有關他提到的「進行中」，會讓人誤會是「正在進行中」的案子，其實他當時的意思是指推動跟美方提升友好的關係，也是推動就有關駐處用更適當的名稱這事情，是長期努力目標，這個努力是「持續進行」的，並不是指「已經進行」，這是一致性也是持續性的努力。

歐江安指出，曾厚仁也沒證實會改什麼樣的名稱，當然台灣有看到美方台灣國會連線78位眾議員聯合致函給蓬佩奧，希望可以改成「台灣美國代表處」這樣的名稱。她再次說明外交部立場，表示全面強化跟提升台美關係一直是台灣對美工作長期努力的目標，符合台灣多數民意的期待，而近來台美關係的改善跟深化也是有目共睹的，例如2019年6月「北美事務協調委員會」改成「台灣美國事務委員會」，外交部跟駐美代表處將持續跟美方保持緊密的聯繫跟協調，爭取台灣最大的利益，持續穩健的深化台美全方位合作伙伴關係。

她說，台灣駐美代表處相關名稱調整，外交部感謝美國多位眾議員的提議，台灣將就本案持續跟美方交換意見，並且「正在進行內部研議的工作」，還沒有確切推動的時程，曾厚仁答詢的時候主要說明，台灣曾跟美方國會議員交換過意見，主要想了解美方有關單位的立場。