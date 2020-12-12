台指控「帝吧」台籍人員赴陸「訓練」　捏造台美介入泰國示威

台灣法務部調查局周五（11日）表示，曾赴大陸接受「水軍」訓練的台灣籍劉姓男子等人，涉在網上散布調查局函請總統府研討與美國推動泰國民主革命的假公文，已被約談到案，依違反國安法偵辦。 據指，該案是台灣首宗網絡國安案件，調查局稱大陸已擴大假訊息認知作戰，呼籲民眾謹慎識別，切勿轉傳不實訊息。

調查局指，社交媒體近期瘋傳「調查局函總統府研討有關與美協同推動泰國民主革命」的假公文，疑犯用資安站副主任劉家榮名義偽造公文，再發函予總統府秘書長李大維，稱欲探討台灣與美國以網絡協同作戰，推動泰國民主革命的策略。

劉家榮本人召開記者會澄清，並指經溯源調查，假訊息是由Twitter用戶「พระอาทิตย์」於上月20日發布，其以泰文指摘台美介入泰國內政，導致社會分裂，更附上多張假調查局公文照片試圖令他人相信。劉劉家榮強調沒有發過有關公文，且其附加的電郵、傳真電話等全屬虛假，亦非調查局公文體例。此外，公文的內容空泛、措辭拙劣，嚴重誤導民眾，有危害台灣國際形象之虞。

劉家榮續指，「พระอาทิตย์」發布假訊息後，隨即有其他用戶轉貼分享，甚至翻譯成英文版散布，有關帳號大多明顯具「挺中排外」的政治傾向，經分析研判事件應屬大陸網絡「水軍」集體操作，藉泰國用戶名義捏造台美介入泰國內政，以破壞台灣外交關係及國際形象。

劉家榮更透露，去年8月，Facebook「帝吧」社團尹姓及劉姓高階台籍管理員赴江西接受大陸網軍訓練，返台後即在總統大選、新冠肺炎疫情期間散布假訊息。捏造台美介入泰國內政一事中，二人在「帝吧」社團陸籍管理員散布假公文後，隨即協助散布，意圖影響政府威信及公共秩序。

尹、劉等涉案3人周三（9日）於花蓮、新北等地被約談，並依涉嫌國家安全法發展組織等罪嫌被移送花蓮地檢署，其中劉、尹二人遭檢方限制住居及出境出海，另一名疑犯則初步排除涉案。

（中央社）