新冠肺炎｜新西蘭籍機師執飛未戴口罩釀多人染疫　台長榮決議免職

台灣日前公布新增新冠肺炎本地個案，患者曾與一名早前確診的新西蘭籍機師接觸。台灣傳媒報道，該名機師為長榮航空的外籍機長，多次執勤時未配戴口罩，並傳染另外兩名機師。長榮航空周三（23日）就事件致歉，經紀律委員會一致決議，即日起開除涉事的新西蘭籍機師。

長榮航空發聲明稱，新西蘭籍機師此前所執勤的所有航班，航行報告中均未提到機組人員有違規狀況。直至本月17日晚女副機長向公司回報確診，並報告新西蘭籍機師在駕駛艙內未戴口罩。公司立即啟動調查程序，惟對方並未據實以告。

本月19日，同機組的日籍機師確診，兩位副機長皆回報，女副機長曾於駕駛艙內當面提醒新西蘭籍機師戴上口罩。長榮因此將證據列入紀律委員會懲處依據之一。

長榮航空新西蘭籍機師執飛時未有配戴口罩，感染多人。（中央社）

紀律委員會認為，新西蘭籍機師明顯違反交通部民用航空局制訂的「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」、《傳染病防治法》，已達《勞動基準法》規定達到懲戒性解僱的衡量標準，遂依「飛行員管理手冊」的規定，並經紀律委員會一致決議，對新西蘭籍機師作出免職處分，即日生效。

長榮航空強調，一向遵守政府防疫政策，大部分機組人員也謹遵防疫規範，但個別員工的行為破壞了所有人在防疫上的努力，長榮航空在管理督導上責無旁貸。本次事件所暴露的防疫漏洞，長榮航空已與指揮中心及民航局召開會議，研議更完善流程，並會記取本次教訓，持續在防疫措施及管理制度上強化與改進。