【新冠肺炎】赴台旅客量驟減過千萬　台觀光業料損失逾3700億

新冠肺炎疫情蔓延全球，各地加強入境管制。台灣交通部觀光局估算，今年赴台旅客量約在135至140萬人次之間，與去年的1186萬人次相比大減1000萬以上，料今年觀光收益減損超過3700億元（新台幣，下同）。對於明年赴台觀光客數是否樂觀，有學者認為仍然要以安全為優先，先做好台灣境內整備。

交通部統計顯示，從今年3月以來，每月赴台旅客數僅數千人，截至今年10月，僅有133.4萬餘人次。據觀光局調查，去年赴台旅客人均消費為3.73萬，依此估算，今年觀光收益減損金額超過3700億。

因應新冠肺炎疫情發展，交通部的觀光發展策略已調整為「先持續提振國旅、再布局衝刺國際」，明、後年將整備分區旅遊特色，提升景區品質等；2023年至2025年再布局衝刺國際。觀光局副局長周廷彰表示，一直有針對國際旅客宣傳做相關準備，包括與駐外辦事處保持聯繫，藉由線上旅展保持溫度等，實際實施時間待中央流行疫情指揮中心決定。

受新冠肺炎疫情影響，赴台旅客量驟減。圖為入境人士在桃園機場接受檢疫。（中央社）

台灣靜宜大學觀光系副教授黃正聰認為，明年上半年國際觀光客恢復的機會不大，下半年疫苗比較穩定、大規模注射後可望逐步恢復，不過仍以外籍勞工及商務旅客居多，觀光客比率較小，建議先以兩成當目標，約230萬人次。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則認為，由於今年1、2月台灣未有疫情，觀光人次才有拉高，所以明年能夠維持今年人數已經相當不錯，建議以安全為優先，台灣整備先做好就好。

（聯合報）