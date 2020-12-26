台灣試射「無限高」導彈　專家研判為天弓三型增程型

綜合台媒報道，台灣的中山科學研究院周五（25日）晚間在屏東縣九鵬基地和台東縣成功鎮發射火砲，發射火砲危險範圍從九鵬向外海延伸，往北到花蓮縣外海、往東到蘭嶼外海，都超過160公里，彈道無限高。

一名中科院退休人員研判，射擊彈道高度和危險區域又廣又遠，應是試射天弓系列導彈，最可能是試射天弓三型增程型導彈，由台東發射靶彈，九鵬發射試測彈追擊。