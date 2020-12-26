台灣試射「無限高」導彈　專家研判為天弓三型增程型

撰文：彭琤琳
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綜合台媒報道，台灣的中山科學研究院周五（25日）晚間在屏東縣九鵬基地和台東縣成功鎮發射火砲，發射火砲危險範圍從九鵬向外海延伸，往北到花蓮縣外海、往東到蘭嶼外海，都超過160公里，彈道無限高。
一名中科院退休人員研判，射擊彈道高度和危險區域又廣又遠，應是試射天弓系列導彈，最可能是試射天弓三型增程型導彈，由台東發射靶彈，九鵬發射試測彈追擊。
中科院與台灣軍方一貫不做回應，現場工作人員也都三緘其口，僅表示「這是該院例行性飛彈測試」。
據中科院官網，中科院自行研製的天弓三型地對空武器系統為中遠程陸基型防空導彈系統，可同時接戰高性能戰機、巡弋導彈、反輻射導彈及短程戰術彈道導彈等多目標威脅。
此外，台國防部傍晚6時通報，解放軍一架運8反潛機、一架運8電子偵察機周五飛入台西南空域，後者更一度後繞至東南空域，飛行高度由3,000米至7,200米，台軍升空警戒並廣播驅離。分析認為，解放軍目標是監視中科院的試射活動，收集導彈數據。
台軍方人士還稱，大陸的情報船凌晨出現在導彈射擊危險範圍外，海軍密切監控，直到清晨4時左右，情報船航向綠島東北方102.3浬處，脫離海軍監控。
（中央社/聯合新聞網）