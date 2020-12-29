【英國變種病毒】台灣往返英國航線暫停　包括客運及貨運航班

新冠肺炎疫情持續，英國出現變種新冠病毒，傳染力更強，全球多個國家及地區已停飛往返英國的航班。台灣的中華航空周二（29日）宣布，取消明年1月倫敦航班；長榮航空同日也宣布明年1月倫敦航班暫停營運，未來航班視情況再決定。 此外，華航及長榮均表示，明年1月暫停的不只是客運航班，連客機載貨也會取消。

12月27日下午，從英國載送114名旅客的華航班機抵達桃園機場，旅客下機後經獨立通道被帶至候機室，分批辦理相關檢查及通關作業。（中央社）

受疫情影響，華航及長榮倫敦航班分別從每周5班及7班，都減為每周1班，即台灣本來每周共有2班往返倫敦航班。上周起，中央流行疫情指揮中心決議，台灣每周往返倫敦航班減半，從原本2班減為1班。

長榮航空先前宣布自12月23日起，暫停倫敦航班；華航周二宣布取消明年1月往返倫敦航班後，長榮航空也更明確說明暫停營運明年1月倫敦航班。至於何時才會回復倫敦航班，華航及長榮都說，視疫情狀況再決定。

此前外界已有聲音認為台灣應全面禁止英國航班入境。指揮中心指揮官陳時中周一（28日）表示，許多國家急著鎖國，是因為這些國家的疫情比台灣嚴重非常多，不管在防疫工作或是醫療量能已無法再應付新的情況，但台灣準備得宜，沒有「鎖國」的必要性。

（綜合報道）