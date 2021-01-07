國安法｜香港53名泛民派被捕　蔡英文籲國際民主陣營團結發聲

香港53名民主派人士昨日（6日）突遭警方上門拘捕，事件與去年「35+民主派初選」有關，部分人涉違國安法「顛覆國家政權罪」。對此，台灣總統蔡英文回應表示，凜冬的肅殺氣氛，再一次摧折香港所剩無幾的民主自由，國際的民主陣營更該團結發聲，不要讓香港僅存的自由消失。

蔡英文昨日通過Facebook發文表示，為了融入國際社會，中國大陸自改革開放以來對世界做過許多承諾，不論是所謂不稱霸、不擴張，或是遵守各種國際組織的主流價值和遊戲規則。然而，這一年多來，國際上越來越多人對大陸是否有誠意遵守承諾抱持懷疑。今次在香港的大規模拘捕，顯示北京當局徹底毀棄「五十年不變」的承諾，「如果言而無信，又怎麼能期待國際社會善意的理解」。

她續指，台灣身處民主陣營的第一線，清楚感受到北京當局對承諾的寡信以及對香港自由的打壓，強調台灣在此時此刻不僅不會退縮，更會為了普世價值挺身而出；又呼籲全球民主陣營夥伴一起撐香港、為香港發聲，不要讓香港僅存的自由空氣眼睜睜消失於眼前。

▼逾50名民主派人士被捕▼

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副總統賴清德同日也發文表示，香港警方的動作已經告訴世人，中共當局容不下任何民主自由的火種在香港發展茁壯，又形容這是對於捍衛民主自由刻不容緩的時刻，尤其近鄰有難，更要伸出援手，對威權保持緘默，就是扼殺民主自由的發展，強調台灣正是因經歷過威權年代的苦痛才更體認民主自由之可貴。

（中央社）