美國駐聯合國大使13日至15日訪台　中方：堅決反對美台官方往來

美國國務卿蓬佩奧當地時間1月6日透過國務院官網發布聲明表示，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。據台媒報道，美國駐聯合國使團翌日（1月7日）宣布，克拉夫特將於1月13日至15日訪問台灣，她將在台灣與資深官員見面。 中國常駐聯合國代表團發言人7日回應稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場一貫和明確。

美國駐聯合國代表團聲明表示：「克拉夫特此行將依據台灣關係法、美中3項聯合公報及對台6項保證指導下的『一個中國』政策，加強美國政府對台灣國際空間的強力、持續支持。」

中國常駐聯合國代表團發言人指出，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。美方在中美《建交公報》等三個聯合公報中也就此作出明確承諾。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場一貫和明確。

發言人強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。一個中國原則是國際社會的廣泛共識，也是聯合國大會第2758號決議確認的國際關係準則。美方在台灣問題上進行政治操弄，損害中方核心利益的行徑不會得逞。

發言人又警告稱，美方「玩火者必自焚」，必將為其錯誤行徑付出沉重代價。中方強烈敦促美方停止瘋狂挑釁，停止為中美關係和雙方在聯合國的合作製造新的困難，停止在錯誤的道路上越走越遠。