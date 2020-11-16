蔡英文與美眾議院外委會主席通話　邀其訪問台灣

蔡英文於11月16日再度與美國國會議員越洋通話，她向任期即將屆滿的民主黨籍、美國眾議院外委會主席安格爾（Eliot Engel）表示，台灣與美國共享珍貴的民主、人權、自由，台美雙方的身後友誼一定會堅定不移，並歡迎安格爾於疫情趨緩後造訪台灣。

蔡英文2019年7月出訪過境紐約時，曾獲安格爾接待。（Twitter@蔡英文）

台灣總統府發言人張惇涵表示，蔡英文11月16日上午於台灣總統府內和安格爾越洋通話，感謝安格爾長年推動多項友台法案，多次為台灣仗義執言，對民主台灣表達的堅定支持。蔡英文回憶，2019年7月出訪過境紐約時，安格爾熱情接待，雖然安格爾未在黨內初選中勝出，任期即將屆滿，但她相信，誠如安格爾過去所說，台灣與美國共享珍貴的民主、人權、自由，台美雙方的深厚友誼一定會堅定不移。蔡英文並代表台灣政府及人民，向安格爾堅定支持台灣，表達誠摯感謝。

蔡英文也指出，安格爾過去曾三度訪台，她也歡迎安格爾在疫情趨緩後，能夠有機會再度造訪台灣，感受台灣的進步與美好。

蔡英文上次與美國國會議員越洋通話，是在11月10日，對象是共和黨籍的美國參議院外委會亞太主席賈德納（Cory Gardner），蔡英文當時感謝賈德納長期以來推動多項友台法案，及對台灣的堅定支持，並表達對賈德納競選連任失利的遺憾。

蔡英文2019年出訪過境美國時，與賈德納一同騎馬。（Twitter@蔡英文）

蔡英文當時也說，誠摯感謝賈德納在2019年她訪美期間的安排與接待，並憶及2019年賈德納訪台期間，曾共同前往大稻埕品嚐台灣茶，感受台灣人的熱情。她相信，包括她在內的台灣人民都很珍惜賈德納對台灣的支持，也誠摯歡迎他在疫情趨緩後，能有機會再度造訪台灣。

據悉，蔡英文另也通過Twitter向兩位美國議員致意。