台16歲仔開車載女兜風　為逃檢連闖紅燈更欲撞警　警開12槍制止

台灣高雄日前發生驚險一幕，16歲趙姓少年深夜開車載15歲楊姓女朋友外出兜風，途中遇上警員攔查。為了逃檢，趙男先連闖6個紅燈，之後見警員窮追不捨，竟企圖衝撞對方。警員逼不得已下，朝輪胎連開12槍制止，惟少年仍成功棄車逃逸，直到隔天才被逮捕。

事發於周三（6日）深夜11時多，當時警員見趙男駕駛的黑色轎車改裝排氣管，聲響特別大，於是上前攔查，要求出示證件。詎料趙男拒檢並加速逃逸，一路闖了多次紅燈，直到遇到等紅燈的車潮才不得不停下。

一路緊隨的警方趕上後，立即喝令趙男停車，但趙男緩緩倒車後，又一次加速衝向外側車道企圖撞向警方，幸警員及時避開未釀傷亡。驚險場面不禁讓人捏了一把冷汗，而警方亦立刻拔槍朝輪胎開槍。

涉案黑色轎車，其牌照已遭註銷。（ETtoday）

不過趙男還是開了將近2公里才棄車於一處巷弄內，並帶着小女友翻牆逃逸。然而天網恢恢，警方隔天仍循線上門作出拘捕。經查，趙男輟學後以3萬多元（新台幣．下同）向友人買入該輛二手車。

最終，全案以涉妨害公務、公共危險罪嫌移送少年及家事法庭，趙男一共被罰款3.58萬元，涉事車牌也遭註銷，警方後續將擴大追查其有否涉及其他刑案。

（ETtoday新聞雲）