台網紅廢村做直播意外拍到「活春宮」　雖已刪除影片惟仍被判罰

Facebook直播主「阿鬧」與團隊去年5月9日凌晨至高雄市左營區合群舊廢棄眷村直播夜遊，意外撞見一對男女上演「活春宮」，雖直播後緊急下架影片，但還是被網友瘋傳，因該地點涉及軍方管制區，事後警方追究法律責任，橋頭地院審理後將涉案4人依法判刑。

台灣網紅「阿鬧」涉直播節目違規被罰：

判決指出，合群眷村現由海軍陸戰隊指揮部軍眷服務組管理，門口也有張貼未經允許不得使用或進入告示，阿鬧等人當時為了拍攝探險直播節目，未經同意直接進入建築物內，且在目睹一對男女疑在「做愛做的事」後，竟躲在宿舍外持續拍攝，讓現場影像及聲音以直播方式外流，直到對方男子大聲嗆聲才跑離並結束直播。

事發後阿鬧等人雖緊急刪除影片，但已被網友剪接、轉傳，還引起警方關注，據了解，眷村僅剩非常少戶居住，警方會定期進入眷村巡邏，但少有閒雜人等進出，阿鬧等人行為已涉及刑法無故侵入他人建築物罪嫌，直播「活春宮」也涉及播送猥褻聲音及影像罪嫌。

法官審酌，4人皆未經同意侵入眷村宿舍，並在Facebook直播猥褻影像及聲音，對社會善良風俗造成不良影響，至今還未與軍方達成和解，但考量4人犯後坦承犯行，依法分別判處拘役35天至75天，得易科罰金，可上訴。

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