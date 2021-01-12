新冠肺炎｜台首宗醫生感染：傳染同住護士　2人足跡遍及超市高校

台灣中央疫情指揮中心今日（12日）召開臨時記者會，宣布台灣新增兩宗本土個案，分別為一名30多歲男醫生和一名20多歲女護士。這也是台灣首宗醫師感染病例。 根據通報，該名感染醫師曾照顧嚴重確診個案，並為對方插管。其在感染後又傳染給同住的護士女友，兩人足跡遍佈超市、咖啡店和大專院校。而涉事醫院也已進行緊急處置，包括院區消毒、暫停開刀手術等，目前也禁止探病。

指揮中心指揮官陳時中下午2時20分公布，案838為北部某醫院醫師，曾照顧確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案838在1月8日晚上約8時去大江購物中心吃丼飯，9日在星巴克桃園國際門市停留30分鐘，之後去振宇五金行等，而在吃飯和喝咖啡時難免脫下口罩。

確診醫師有症狀後，曾到購物中心用餐。（ETtoday）

案839為案838同住接觸者，為上述醫院的護士，但未接觸或照顧確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。外傳案839有到某科技大學上課，對此，陳時中證實，該護士現在應該是正值員工，不過有上相關的課程，正在進行相關疫調並匡列同學。

陳時中於會中宣布，因應本次事件，指揮中心已匡列個案之醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性；社區接觸者共56人，已採檢14人，1人陽性（案839）、13人檢驗中，42人採檢中。

當局對涉事醫院也採取6大措施，包括「住院病人只出不進」、「39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離」、「門急診照常，取消所有探病」、「陪病限1人並實名制」、「移動相關病患至單人病室，隔離觀察14天」、「全院員工於3天後，再次安排採檢」。

涉事醫院已貼上停止探病公告，並拉起封鎖線。（ETtoday）

指揮中心指出，目前，院方已將部分病房清空，並管制手術、住院人數，也全面禁止探病，但門診正常，鄰近地區的購物中心也閉館消毒。而據台媒報道，涉事醫院目前也已拉上封鎖線，貼著「停止探病」告示。

對於是否會封院，陳時中表示，「完全沒有封院的考慮」，整體醫院分倉分流、感控有一定水準，「醫院有兩層樓，一層弄成隔離病房，可以做好最基本管控」。

（綜合報道）