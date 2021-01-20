蔡英文：對高雄議員黃捷罷免案「不能坐視不管」

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-01-20 19:15

在台灣，早前，民進黨籍桃園市議員王浩宇被罷免成功。有民進黨中常委表示，對於近期將遭遇罷免案的另一政治人物、高雄市議員黃捷，民進黨黨中央不應再冷處理，而是要正面迎戰；而蔡英文對此想法也認同，要求民進黨應有一套作戰模式，不能再像過去坐視不管。

黃捷過去為時代力量籍的高雄市議員，「打韓（國瑜）悍將」立場鮮明，但已於2020年8月26日宣布退黨，目前為無黨籍身分。不過黃捷在政治光譜上偏綠，常與民進黨站在同一陣線。

黃捷過去為時代力量籍的高雄市議員，「打韓（國瑜）悍將」立場鮮明，但已於2020年8月26日宣布退黨，目前為無黨籍身分。（多維新聞）

民進黨1月20日舉行中常會，會中討論到將於2月6日登場的黃捷罷免案。消息指，會上中央常務執行委員蔡易餘稱，包括這次的王浩宇罷免案，以及2018年民進黨面對公投案的態度，都採冷處理的態度，很多應該要去論述、該去澄清的造謠都沒有做，導致最後都輸掉，建議民進黨對即將到來的黃捷罷免案，以及其他的國民黨發起的罷免活動，要以整體的態度去面對，而非冷處理、完全不去論述。

蔡易餘指，當時蔡英文回覆稱，民進黨在面對類似的罷免活動，要有一套作戰模式，雖然黃捷和王浩宇狀況不同，除了問政表現良好、地方對她的接受度也高，對罷免案有信心，但民進黨不能再像過去一樣坐視不管。

據透露，民進黨於1月18、19日針對此事進行民調，結果顯示，當地民眾對黃捷的欣賞度為49%、不欣賞度31%，贊成罷免者29.2%、不贊成者55%，顯然反對罷免者多於支持罷免，與上一場的王浩宇罷免案不同，另有40.8%的民眾表達有投票意願，該民調共收集1,026份有效樣本，在95%信心水準下，誤差正負3.1%。