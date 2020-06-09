罷韓成功｜弔唁議長遭嗆哭　罷韓議員黃捷：對方需發洩情緒可體諒

台灣高雄市長韓國瑜罷免案上周六（6日）通過，一向支持韓國瑜的市議長許崑源當晚墮樓身亡，許家於昨日（8日）在高雄市立殯儀館景行廳設靈，積極參與罷韓運動的時代力量高雄市議員黃捷，亦現身靈堂弔唁。台媒稱，黃捷入場時面帶微笑，卻在離場時痛哭拭淚。 高雄市法制局長吳秋麗證實，因為黃捷進入靈堂時沒戴口罩，且畫了個大口紅，猶如勝利者的姿態，有所不滿，故罵了黃捷。黃捷對此表示，吳秋麗因為心裡有情緒，需要一件事來發洩，對此她可以體諒。

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台媒報道指，黃捷8日早上9時50分來到靈堂時，臉上還是保持面對記者的禮貌性微笑。至黃捷10時14分步出靈堂，她雙眼紅腫含淚，掩面不斷啜泣，還需要旁人攙扶。有記者問她為甚麼哭，感到委屈嗎？她則不發一語，雙手合十快速搭車離開，現場不少人感到訝異。

高雄市法制局長吳秋麗表示，因為黃捷進入靈堂時沒戴口罩，且畫了個大口紅，猶如勝利者的姿態，才有所不滿。（高雄市政府法制局）

高雄市法制局長吳秋麗事後向媒體證實，她在靈堂內罵黃捷「妳來做什麼」？她轉述，黃捷當時回說「可以不來嗎」？外傳吳秋麗在靈堂前推黃捷，吳秋麗則澄清，她沒有推黃捷，是因為黃捷進入靈堂時沒戴口罩，且畫了個大口紅，猶如勝利者的姿態，才有所不滿。

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黃捷8日晚上回應稱，塗口紅是很個人的事情，別人也無須置喙，她只是塗淡淡的，不是濃妝艷抹。她又指，吳秋麗把塗口紅一事拿出來講，是因為心裡有情緒，需要一件事來發洩，她可以體諒。

黃捷9日又在Facebook回應稱，「謝謝大家昨天溫暖的關心，我沒事，還是要儘快打起精神戮力於公，協助城市回歸正常運作」。

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（綜合報道）