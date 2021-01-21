中華郵政湖水新制服主打透氣快乾　網民評價兩極譏與長榮航空撞款

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-21 21:13

為改善先前郵差夏季時只能穿厚重長袖，不透氣材質的制服送件，對此台灣中華郵政推動制服改良，終於在1月19日公佈郵差夏季新設計，照片公佈後，立刻引起網友評價兩極。

台灣中華郵政新制服為何有兩極評價？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看到，新制服推出後，網絡熱門關鍵字有「醜爆」、華國「美學」，另一派則覺得「好看」、「實用」，評價十分兩極。

有網友認為新制服撞款長榮空服、玉山銀行、好樂迪員工還有瑪莉歐兄弟的路易，表示「連在挑過的男女身上穿起來都有一股莫名違和感了」、「不用這麼綠吧，插點其他色設計一下啊」、「華國美學從不讓我失望」。

但也有網友認為機能性比較重要，認為「蛤我覺得不錯欸其實」、「實用比好看重要」，也有人笑說「換啥不重要，野狗看到還是想追 XD」。

中華郵政表示，這次新制服是委託實踐大學服裝設計學系團隊設計，為改善郵務士夏日在外奔波的悶熱不適，這次制服主打透氣、吸濕、排汗、快乾的高機能性材質。

顏色部分降低整體飽和度，以銀白色POLO衫為底，搭配湖水綠背心，跟參考登山褲剪裁的綠色長褲搭配。一套台幣1600元，預計將購入2萬600套，總花費約3300萬元台幣，民眾預計今年3或4月份換季後，即可看見新制服於大街小巷穿梭。

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