日本賽車女王選舉49佳麗穿制服索爆登場　冠軍是中日混血語言高手

日本每年都有大大小小的選美比賽，賽車女王選舉是肯定是其中一個最大型及引人關注的比賽之一。2020年度賽車女王選舉近日公布賽果，一眾佳麗以賽車女郎打扮出場，結果冠軍是由中日混血兒Anon奪得。

一眾佳麗以賽車女郎打扮出場。（YouTube@ふわふわ動画）

賽車女王選舉是日本每年的選美盛事之一，選出該年在賽車錦標賽「超級GT」中首次出場的最美新人賽車女郎。2020年度的賽事在去年11月開始公佈入圍名單及開始投票，經過多輪投票之後在2021年1月8日公布最後5強，並在1月15日公布最後賽果。各位參選佳麗都穿著自己車隊的賽車女郎制服展示美好身材，令網民大飽眼福。

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在經過多重投票後，才誕生以下最後5強。當中，冠軍由中日混血兒ANON奪得，她亦同時得到「週刊Playboy大獎」及「東京電視台獎」。ANON在大阪出生，懂得說標準日文、關西腔日文及中文，故被稱為語言的「三刀流」。她在大學專攻英文，更在國際英文考試TOEIC得到700分的佳績。

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