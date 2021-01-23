台小學2月內爆2宗性侵案　當老師面騙走學童　疑犯竟是小六生！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-23 15:41

台灣北部某國小六年級男童在2個月內接連用話術，將2名低年級學弟騙出教室，並性侵2人，家長控訴學校刻意封鎖消息，甚至對校內學生宣導上廁所要結伴同行，校方受訪時證實確有此事，教育局表示，該名學生請假到本學期結束，學校針對該生回校後避免再次發生偏差行為，也會安排相關專業輔導。

台北小學爆性侵案，犯人更是一犯再犯…

+ 3 + 3 + 3

據了解，該生在去年12月9日放學時，隨機挑選一對同校低年級兄弟，並帶往社區公園廁所性侵1人得逞，另1人因害怕呼救才未受害。校方得知狀況後，雖派輔導老師長期「陪伴」該生，但在今年1月7日，該生在午休時間以上廁所為由離開教室，再以「教務處外找」名義，當着另名老師的面將1名資源班男童騙出，強拖至廁所猥褻性侵，當老師發現外出時間過長，四處找尋該生，後來在廁所發現、當場人贓俱獲。

教育局表示，針對疑似行為學生，該校已召開校內緊急因應小組及學生獎輔會決議對行為人進行管教事宜，請導師協助照護行為人，安排學校專業輔導人員及心理師進行諮商輔導，並陪同接受專業治療，另請專業社工師至家中了解並協助家長運用管教策略。

針對被害學生，則請專輔老師進行輔導諮商協助心理復健、每日陪伴被行為孩子放學等待家長，提供相關經費協助後續專業心理治療，並引進校外社工協助家長因應等。

校方表示，去年12月9日學校得知消息後除立即通報，並對學生進行調查及輔導，同時在集會宣導性平教育及安全教育，續於12月22日召開性平會議討論後續作為。今年1月7日事發後，確定兩案皆為同一學生，已在1月11日召開性平會議併案進行性平調查，並針對疑似行為學生所發生性平事件召開個案會議討論校內各處室分工及輔導策略。

教育局表示，該生請假到本學期結束，學校針對該生回校後避免再次發生偏差行為，除安排相關專業輔導、校內行政分工外，也將持續提供相關輔導資源予以協助。

【相關圖輯】台9歲女童被媽媽男友猥褻 弟妹同遭冷血虐待 一個心酸理由啞忍

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀

男子與酒醉女共乘計程車趁機指侵 司機：以為是男女朋友

大學生與國中女在堤防辦事 校方通報他賠償獲緩刑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】