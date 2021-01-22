浙江教師涉強姦13歲女學生被拘　校方稱「因感情發生關係」惹議

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-01-22 10:28

近日有網民在微博爆料稱，浙江省寧波華茂外國語學校的李姓男教師性侵一名13歲初中女學生。事件引起輿論關注，涉事學校周四（21日）發聲明，指女學生與李男多次在校外約會並因感情發生關係，目前李男已被警方拘留。 女學生的母親否認「因感情發生關係」的說法，她希望學校承擔相應責任，還表示將索賠733萬元（人民幣，下同）。

綜合內媒報道，案件事發於去年7、8月份，受害女學生未滿14周歲，其家屬報案後，慈溪警方於9月份將李男刑事拘留。經公安機關偵查，現案件已進入司法審理階段。另據寧波市婦聯權益保障熱線一名工作人員透露，案件已認定屬於強姦性質，審理過程中原被告沒有任何異議。

報道指，事件發生後，受害女學生家屬曾多次前往學校協商解決此事無果。迫於無奈，家屬於本周三（20日）再次去該學校討要說法，在校門前求助。網上流傳片段顯示，一位女生的媽媽顯得很無助，對外人哭訴「那個老師每周五都在辦公室專等女兒，在辦公室強姦女兒」。還有一位男子哭得淒涼，對外人講「我侄女才13歲，他怎麼能下得去手啊？」

疑似涉案老師及細節遭曝光（點擊大圖瀏覽）：

寧波華茂外國語學校於周四凌晨對此事發布聲明，稱事件經校方查證，在去年疫情隔離期間，原初中某女生多次與李男在校外約會並因感情發生關係，學校正在採取措施維護該學生的合法權益，同時對任何師德失範將一查到底。

但女學生的母親周女士否認「因感情發生關係」的說法，「13歲的孩子，哪懂什麼談戀愛。」周女士稱，女兒在與李男發生關係前性格開朗，學習認真；而發生關係後時常發呆，成績也降到了班級倒數。周女士其後在女兒的手機看到二人的聊天截圖，發現李男每周都用糖果之類的物品，誘惑女兒到辦公室發生性關係。李男還表示自己婚姻不幸，覺得人生沒有意義，兩年前去珠穆朗瑪峰時想跳下來結束生命。但周女士認為他是以此博取女兒同情。

周女士稱，女兒和李男的關係存在了大約半年。事情發生後，女兒肚子經常疼痛及查出盆腔積液，被家長發現後更陷入抑鬱，曾透露輕生念頭，有幾次想要跳樓。她希望學校承擔相應責任，還表示將索賠733萬元，但校方拒絕賠償，僅表示女生可以在該校免費重讀三年。雙方目前尚未就賠償金額達成一致意見。