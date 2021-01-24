台灣疫情｜桃園醫院新增2宗個案源頭待查　近5千名接觸者被隔離

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-24 21:00

在台灣，中央流行疫情指揮中心宣布今天（24日）新增5宗新冠肺炎個案，3宗為境外移入，2宗為衛福部桃園醫院的院內群聚感染案衍生，其中1人為住院病人（案889）、1人為陪病家屬（案890），此群聚案累計醫護、病人及家屬共15宗確診，涵蓋4個家庭。 值得一提是，今日新增的2宗本土個案，屬於原本被列為桃園醫院「綠區」的低風險人群，2人的感染源頭仍然待釐清，而相關接觸者近5千人，即刻起將接受14日的居家隔離。

桃園醫院24日新增1名出院病人及其1名陪病家屬染疫。兩人活動範圍是劃為「綠區」（風險較低）的12A病房，且沒被採檢過，感染源還需疫調才能釐清。指揮中心發言人莊人祥說，如確診者是否曾與先前確診的醫護接觸，或是否曾到哪些地方有可能接觸到病毒；且案889和890發病日差不多，究竟是誰先感染，也可能要再釐清。

桃園醫院群聚疫情持續。（資料圖片）

指揮中心指揮官陳時中表示，後續桃園醫院群聚案都會做血清的檢查，釐清相關疑慮；現在因為新增病例，將把綠區改列高風險的紅區。1月6日至19日桃園醫院的出院病患、同住者、陪病者及其同住者，以及案889就醫時接觸者，即起居家隔離14天，滿14天者將採檢。若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理。

為使醫療院所提高警覺，將1月6日起曾至桃園醫院門診和急診的就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。至於案889和890的社區足跡，陳時中說，目前初步了解，有跟朋友打桌球、吃飯等，正在確認時間點。

（中央社）