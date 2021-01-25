台超市驚現「失戀回魂湯」　材料更嚇人　網友：喝了後更厭世

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-25 12:22

高雄市農產局為了香蕉過剩問題，與在地業者研發出香蕉排骨湯即時料理包，將香蕉皮也一同列入食材，取自網傳「失戀的人要吃香蕉皮」說法，其中成份能讓大腦有舒壓感受，將產品取名「失戀回魂湯」，特色食材加上新奇賣相，讓不少網友直呼「恐怖」。

這份「失戀回魂湯」裡面，連皮香蕉燉煮，遠看一碗紫綠色的湯料，配上煮熟的黑色香蕉皮，其中排骨看起來像是許多人不喜愛的芋頭，賣相十分前衛，讓不少網友表示「嘔嘔嘔」、「感覺喝了就可以準備投胎了」、「好可怕」、「讓人沒胃口」。

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不過根據台灣食品科學技術學會表示，未成熟的綠色香蕉皮的確含有色胺酸，擁有讓大腦穩定情緒的作用，這份連皮帶煮的「香蕉排骨湯」，在高市府農業局代理局長王正一以「失戀回魂湯」為名推廣後，引起不少關注，據說口感類似山藥，綿密又軟中帶Ｑ。

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