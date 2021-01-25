台媒引國安人士：向華強被查出在台有案底　非娶台人就能依親居留

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-25 15:00

台灣陸委會去年12月證實，香港著名電影監製向華強向移民署申請赴台依親居留，會依法規予以審核。 台媒《自由時報》周一（25日）引述台灣的國安單位最新調查，指向華強早年在台灣有案底紀錄，過去多次被移民署拒絕入境，強調不是娶了台灣人或「洗白」就能依親居留。

向太陳嵐及向佐太太郭碧婷均是台灣籍。據早前報道，陸委會證實向華強及兒子向佐2020年9月初以商務履約名義申請入境，可在台停留3個月，必要時可再延長3個月。兩人在台停留期間，向移民署提出依親居留申請。

當時台灣就有輿論指，向華強曾公開支持香港《國安法》立法，妻子陳嵐曾在香港反修例期間發表譴責香港青年的文章，向佐有共青團旗下「中華全國青年聯合會」委員的身分，呼籲陸委會應就政治立場嚴審兩人的居留申請。

對此，向太今年1月10日在微博發文回應輿論，強調辦理依親居留只是為了疫情下能夠團聚。她轉述向華強稱「年紀大了73歲已退休還有一點錢，為什麼要做特工呢？應該找些不顯眼而且低調又年輕的人做特工吧」，並指「台灣政府英明神武的不會及不能只拿媒體報道來做證據和理由」。

向太今年1月10日在微博發文回應輿論，強調辦理依親居留只是為了疫情下能夠團聚。（微博截圖）

《自由時報》周一（25日）引述國安單位最新調查，指向華強曾擔任中國電影基金會名譽副會長，與大陸官方關係匪淺，且早年在台灣有案底紀錄，過去多次被移民署拒絕入境；另外在警備總司令部列為機密的一清專案「竹聯幫組織沿革表」中，他更被台當局標註為黑幫「新義安」老大。

報道指，中國電影基金會的業務主管機關為廣電總局，向華強1994年出任名譽副會長，為首位擔任此職務的港人。該基金會近年負責承辦「全民國防教育萬映計劃」，下設國防萬映辦公室，執行傳承紅色基因，宣傳《建國大業》等愛國主義電影。

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台國安人士透露，向華強父向前創立新義安幫會，新義安也與竹聯幫素有往來，過去永盛娛樂公司董事長向華強想來參加金馬獎，多次被移民署拒絕，向家成員多人皆與新義安有關係。向華強兄長向華波在1972年因港台走私販毒案，被台北地檢署依《戡亂時期肅清煙毒條例》及《妨害國家總動員懲罰暫行條例》提起公訴收押，當年23歲的向華強也因非法買賣外幣被併案起訴。

國安人士強調，不是娶了台灣人或「洗白」就能依親居留。依據《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定，曾有事實足認為有犯罪行為；曾參加或資助恐怖或暴力非法組織或其活動而隱瞞不報；或有事實足認涉嫌重大犯罪或有犯罪習慣；曾任職於大陸黨政軍或其他公務機構，可不予許可。

（綜合報道）