【移民台灣港人心聲】夠分也不選澳洲　寶島吸引點不止生活成本低

最近香港重新掀起一波移民潮，台灣是港人移民的熱門選擇。King Kong爸爸和媽媽在2017年一手一腳申請台灣投資移民，到底台灣有什麼地方吸引他們移居當地呢？（以下內容節錄自《移民台灣大作戰》。）

文：King Kong媽媽（Cass）

Why 台灣？

當年，當我們第一次在腦海中出現了移民的念頭，其實也有考慮過其他地方。

Sawadikap 泰國陽光與海灘？

因為King Kong爸爸是半個泰國人，又曾經在泰國旅遊局工作一段時間，經常香港泰國兩邊飛，加上他懂得泰語，所以泰國也成為我們考慮移民的其中一個國家。

我也真的有認真研究泰國曼谷、芭堤雅和布吉，這幾個香港人最熟悉的城市，小孩可以上泰國的國際學校，學費比香港的便宜多了，每月幾千元港幣起就有交易，而且泰國的陽光與海灘也是我們一家的最愛。

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不過，當我想到我對泰語一竅不通，那時候我們也無法想像我們可以在泰國做什麼生意維生，加上再考慮治安、文化等因素，最後還是放棄了。

悠閒生活的澳洲？

我們也有考慮澳洲。我和King Kong爸爸當年也各自去過澳洲的working holiday，我更沿著澳洲環島一次。澳洲悠閒的生活，讓我們也很嚮往，小孩也可以從小在英語環境中學習成長。不過旅行歸旅行，如果要我們帶著小小孩在澳洲定居維生，我們也不知如何入手。

雖然當年我是有足夠分數可以辦澳洲的技術移民，但我們深知澳洲的文化，我們華人要在澳洲當地的公司找工作其實是非常困難，加上兩地土地法規不同，我的測量師專業離開香港後就根本不再專業！而且澳洲的消費和生活成本也高，身家不夠豐厚的，要移民澳洲好像相對較難了。

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活在當下就是幸福

我們總是在台灣賣花讚花香嗎？常常只說台灣的好？好的，把實情告訴你，在台灣這個地方，生活環境的確很舒適，地方大屋租平，如果你是「賺港幣花台幣」，或是根本來台灣是退休「唔使做」，那台灣根本就是生活的天堂！

但若是像我們一樣，來到台灣要從零開始做生意糊口，就真的坦白告訴你，台幣真的不容易賺！我們的確有遇過，已移民台灣的人依然繼續抱怨，覺得自己離開香港後掉進了一個鬼地方中生活。

或許離開不等於逃避，移民到世界上任何一個角落都不能保證從此可以幸福快樂。如果心胸沒有打開，一直只是懷緬和比較過去，不能活在當下，那可能一切也是徒然。

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移民目的地不止歐美

從前很多香港人移民，就一心只會想著歐美地方，現在時移世易，在考慮生活環境、消費指數和移民門檻的情況下，好像很多不同的國家，都是香港人移民的考慮之列。我就有朋友選擇移民到波羅的海國家愛沙尼亞，一心想要取得歐盟護照。

現在，彷彿就連一些大家甚少聽到的國家也有香港人選擇移民，大家各出其謀，往往都是為下一代的成長環境設想。

有沒有發覺，雖然說我們帶著小孩移民，其實認真計劃起來的時候，小孩好像去到哪裡都不難找到合適的學校和生活環境，他們一下子就可以融入新環境。我兩個小孩也是只花了兩三個月，就練出一口台灣仔的國語腔了！反而是我們一開口就聽得出不是本地人，大人在新地方如何維生和適應才是最大的難關！

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當我們打開世界地圖，看看我們身處的香港，微小如塵，再看看其他國家的版圖，真心發現，如果一輩子也只能選擇待在香港這個小地方是不是有點可惜？

我們也很喜歡香港，但生活的地方其實選擇很多！

去哪裡都好，先起行吧！

《移民台灣大作戰》書本封面

書名：《移民台灣大作戰》 作者：King Kong媽媽（Cass），2017 年決定舉家移民台灣，現在一家五口，在台灣經營著四家餐廳，簡單知足地生活。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】