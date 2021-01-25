美軍偵察機今飛入南海　最接近時距台海岸線僅42公里

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-25 14:52

台灣傳媒報道，根據飛機追蹤網站顯示，美國空軍一架U2S高空偵察機今日（1月25日）進入台灣東部防空識別區，再往南海方向飛行，最接近時距離東北部海岸線僅22.55海浬，即41.7公里。台空軍司令部表示，第三方以外軍機，事涉他國軍機動態，空軍沒有評論。 同日，解放軍機一架運8反潛機及另一架機型不明軍機，上午亦飛入台灣西南空域。

報道指，序號80-1087的美軍U2S高空偵察機，今天上午沿東部外海往南飛行。根據飛機追蹤網站「Flightrader 24」和「Plane Finder」顯示，序號80-1087的美軍U2S高空偵察機從台灣東北角外海，在1.5萬米高度沿着東部往南飛，上午10時即出現在東南海域，接再轉往南海方向飛行，期間進入台灣東部防空識別區。

解放軍機運8反潛機。（台灣國防部）

南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）亦發布消息稱，U2S偵察機從南韓烏山空軍基地起飛，經台灣以東空域進入南海；另有一架EP3E電子偵察機，通過巴士海峽。「Aircraft Spots」消息指，U2S偵察機自韓國烏山空軍基地起飛，經巴士海峽空域進入南海，位置就在美國羅斯福號航艦群附近。

另台媒報道，解放軍軍機今日上午8時47分及48分，再飛入台西南空域的防空識別區，高度為2000及4000米。台空軍在空警戒，並廣播驅離。

（聯合報／自由時報）