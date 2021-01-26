美國在台協會分處長：挺台是美國兩黨共識　不因選舉改變

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-01-26 13:58

2020年8月就任美國在台協會（AIT）高雄分處長的禹道瑞（Mason Yu）日前接受台媒中央社專訪，表示他深信台美共享許多核心價值，肯定「台灣是個親密且可信的夥伴」。 禹道瑞表示，台灣在公衛領域及應對疫情上是世界榜樣，他觀察到台灣人人都謹遵公衛專家建議，防疫沒有過於政治化，而是根據科學事實。

美國在台協會（AIT）高雄分處處長禹道瑞（Mason Yu）接受台媒中央社專訪，談到這些年來台美關係的轉變，曾派駐台灣的他毫不猶豫回應，「是有史以來最強健的」。他深信台美共享許多核心價值，肯定「台灣是個親密且可信的夥伴」。 （中央社）

禹道瑞認為，台灣防疫成就確實在國際上帶來影響力，所以美國近來也努力推動，讓台灣以觀察員身分有意義參與聯合國等國際組織。他進而以台灣防疫成績優秀，卻遭世界衛生組織（WHO）忽視為例稱，若在疫情爆發初期就能與台灣有更深化合作，必能有更好的防疫成果。

禹道瑞提到，台美在政治及經濟上，共享許多核心價值，包括民主、法治、平等及自由市場，所以AIT高雄分處也與台灣許多單位舉辦聯合活動，像與海洋委員會合作處理海洋廢棄物問題、促進女性權益，或在高科技產業上促進經濟合作等。

因應「2030年雙語國家」政策到來，禹道瑞提到，許多台灣南部地方縣市交流時希望提升英文訓練，不管是引入外師，或是以相關計畫合作，AIT在這方面非常樂於提供協助，而「台灣是個非常有價值的夥伴」，他很樂見台灣許多改變。

禹道瑞表示，為增進台美共同核心價值，美國努力推動台灣參與國際組織，並促進其他國家對台灣的承認。談到這些年來台美關係的轉變，10年前曾派駐台灣的他，毫不猶豫地回應，「是有史以來最強健的」。

禹道瑞進一步稱，因為台灣是個新興的民主國家，所以從戒嚴朝民主化及開放社會轉型、並發展言論自由的故事，讓美國民眾逐漸注意到，台美核心價值愈來愈接近。

他說，華府的領導階層也比以往更明白，台美享有「共同利益」，「台灣是個親密且可信的夥伴」。

禹道瑞指出，中國近來發展方向也跟台灣展現的核心價值形成強烈對比，因而使更多美國人看見台美關係的價值。

至於美台關係是否可能在這次美國總統大選後有所變動，禹道瑞透露「被許多台灣人問過這個問題」，雖然美國兩黨過去幾年在諸多議題上往往意見分歧，卻總能在友台政策上取得跨黨派支持，他相信挺台立場不會改變