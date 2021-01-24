【觀察】美國準官員的真心話　蔡英文政府的大冒險

撰文： 伍逸豪 最後更新日期： 2021-01-24 09:58

參議院財政委員會1月22日一致通過新任總統拜登（Joe Biden）提名的財政部長耶倫（Janet Yellen）人事案，在聽證期間，當被問及會否優先與台灣達成貿易協議時，她回答「在落實強化美國國內勞工環境與基礎建設前，不會新籤任何新的自貿協議，一切以美國國內經濟復甦為先。」

美國新任總統拜登（右）與準財政部長耶倫（左）先後表示不會簽署新的自貿協議，引起台灣輿論質疑「吃萊豬到底得到了什麼？」（AP）

耶倫這一席「真心話」，聽在台灣民眾耳裏，恐怕相當不是滋味。主因在於，經過去（2020）年下半年藍綠政黨在立院議場的混戰，民進黨挾着人數優勢，最終強勢通過九項行政命令，確定含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉得以在今（2021）年元旦開放進入台灣。

事實上，在台灣民眾對於瘦肉精美國豬肉高度的疑慮面前，民進黨政府往往用「掛鈎」的方式安撫民眾，包括衛福部長陳時中曾說過，開放「萊豬」可以換到台灣的「國際地位」；行政院長蘇貞昌則表示，台美是貿易伙伴，做生意要有來有往。而蔡英文更是要台灣人「謙卑」的「體諒」，稱這是歷經三任政府的難題，「已經沒有迴避不處理的空間」。也就是說，蔡英文政府希望台灣民眾委屈求全，勉強接受美國萊豬有害健康的風險，為的就是換取與美國的自貿協議，「利大於弊」。

然而，耶倫的這番真心話，美國方面已經不是第一次表達了。早在去年底美國總統大選基本大勢抵定之後，拜登在接受《紐約時報》專訪時即說過，在美國國內環境強化前，他不會跟任何人簽署新的貿易協議。此話一出，台灣社會就出現了萊豬「白吃」了的批評聲浪，經濟部長王美花卻希望民眾「將心比心」，完全說明了民進黨政府在對美關係的經營上，已鐵了心「義無反顧」。

台灣經濟部長王美花曾要民眾在台美自貿議題上「將心比心」，但民進黨政府拿民眾健康換取一人一黨的政治利益，真的有做到「謙卑體諒」嗎？（多維新聞）

問題在於，無論押寶特朗普（Donald Trump），或是轉向拜登，民進黨政府始終高唱「台美關係史上最佳」的論調，包括公布駐美代表蕭美琴參加拜登就職典禮的照片，目的也是在於讓台灣內部深信只要緊抓「台美友好」的這帖「良藥」，台灣對外政治與經濟關係的大小難題自然就能迎刃而解。

在「台美友好」的美妙囈語催化下，國際來往的現實規則與事實，往往被層層的政治迷霧給轉移焦點，台美自貿協議這個話題就是一個顯例。台灣民眾應該要知道的是，在世貿組織（WTO）框架之下，兩岸之間是屬於主權國家內部的單獨關稅區的關係，此前台灣能與新加坡洽籤《經濟夥伴協議》，便是在兩岸關係和緩和北京未反對的前提下才順利完成。也就是說，台美之間自貿協議的話題說到底就是一個假議題，一來不符合WTO框架，二來如果真的簽署了，在政治意義上無疑等於是美國要為了台灣與中國大陸斷交。只要迴歸理性思考，這兩個情況根本不可能發生，那麼更無從奢談台美自貿協議了。

如今耶倫再次說出美國的「真心話」，除了讓台灣社會感受到失望之外，更突顯了民進黨蔡英文政府的「大冒險」心態，便有人認為開放萊豬是美國助選蔡英文的「後謝」，而不是台美自貿協議的「前金」。換句話說，把開放萊豬與台美自貿協議包裹在一起的政治操作，等於是為了蔡英文民進黨一人一黨的個人執政利益，用全台灣人的健康去做交易。

可以預見的是，在拜登新局之下，儘管中美結構性矛盾不會有大翻轉，但中美關係肯定會有所和緩與轉圜，「台灣牌」不會如同特朗普時期被視為萬靈丹，那麼類似耶倫的「真心話」只會越來越多。如果台灣不想繼續被「台美友好」情緒勒索，不要再對美國無畏的「真心換絕情」，該是時候清醒地認清時與勢了，這應該也是耶倫這番「真心話」帶來的唯一正面效應吧。