搭乘SpaceX火箭升空　台灣「飛鼠」「玉山」衛星失聯逾40小時

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-26 18:15

台灣兩顆自主研發的衛星「飛鼠號」、「玉山號」，在延遲發射3次後，終於在台灣時間周日（24日）晚11時，搭載美國太空探索技術公司SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭，從美國順利發射升空。 不過，目前兩顆衛星升空已逾40小時，並於25日上午10時和晚間20時各通過台灣上空一次，但台灣地面站至今尚未收到衛星傳回訊號。

綜合台媒報道，兩衛星發射過程本就一波多折，原定21日晚間發射，但先後因火箭安全檢查期程延後、位於佛羅里達州的發射場天候不佳等因素，一連延期3次，終於在24日發射升空。

兩顆衛星於周日晚11時59分左右，在525公里高空脫離火箭，從休眠狀態啟動後陸續佈署到軌道。本來預計周一（25日）上午10時與地面站進行首次通聯。不過，截至周二（26日）晚間6時，台灣地面站仍然沒有收到衛星發回的訊號，團隊評估可能是天線問題，將持續調整測試，預計周三（27日）早上10時會再嘗試通聯。

台灣中央大學太空科學科技中心在周一（25日）曾表示，當日上午有海外業餘無線電台已收到衛星訊號，頻率、周期、時間與飛鼠號相符，惟台灣自家的地面站還未收到傳回的訊號。

圖為中央大學「飛鼠號」立方衛星研發團隊。（中央大學）

飛鼠衛星由中央大學太空科學研究所製作而成，可量測太空電離層的電漿特性，研究它如何干擾衛星和地面無線電通訊，希望提升GPS定位。玉山衛星則由騰暉電信科技公司、雷斯康公司、台灣海洋大學運輸科學系等製作而成，可進行船隻和車輛的動態監控、交通管制等用途。

外媒報道指，兩顆衛星此次搭乘的SpaceX火箭航次「Transporter-1」，隸屬於SpaceX的「SmallSat Rideshare計劃」，類似共乘Uber的概念，讓小型衛星也能以相對較便宜的成本進入太空服務，不必高價購買整個火箭。此次發射在在佛羅里達進行，共搭載143顆有效載荷，打破了單次發射進入太空的大多數衛星的記錄。

（綜合報道）