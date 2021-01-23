中國將展開「探日任務」　擬明年發射第一顆綜合性太陽探測衛星

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-23 15:10

據中科院紫金山天文台消息，中國第一顆綜合性太陽探測衛星計擬於2022年上半年發射升空。衛星發射后，將詳細記錄太陽活動峰年的情況。

南京中科院紫金山天文台消息，中國第一顆綜合性太陽探測衛星計擬於2022年上半年發射升空。（網上圖片）

據了解，中國第一顆綜合性太陽探測衛星——先進天基太陽天文台（ASO-S）主要科學目標為研究「一磁兩暴」，即太陽磁場以及兩類最劇烈的太陽爆發現象——耀斑和日冕物質拋射。太陽衛星將為空間天氣預報提供有力支撐，可以提前至少40小時得到日冕物質拋射信息，提前預警，有效減少負面影響。

至於為何要去探測太陽，南京中科院紫金山天文台的該項目首席科學家甘為群介紹指，太陽距離地球平均達1.5億公里，一旦太陽發生異常活動，耀斑和日冕物質拋射產生的磁雲會裹挾著大量帶電高能粒子，直奔地球而來，與現代生活息息相關的電磁環境將受到嚴重破壞，因此持續地對太陽活動進行監測是非常有必要。

甘為群稱，2003年萬聖節期間就有類似事件發生，「多顆科學衛星遭受不同程度損害，全球衛星通信受到干擾，GPS定位也大受影響，從太空到地面，各種需要即時通信和定位的交通系統都不同程度癱瘓。」

ASO-S概念圖。（網上圖片）

據甘為群介紹，為避開地球大氣的影響，人類早期曾通過氣球進行觀測太陽。隨著太空時代拉開序幕，完全脫離地球大氣影響的科學衛星成為研究太陽的主力。 ASO-S搭載3台有效載荷，用於測量太陽磁場，以及觀測日冕物質拋射和太陽耀斑。它將工作在距離地表720公里的地球極軌，可以滿足近乎24小時連續觀測太陽的要求。

據悉，太陽磁場活動周期具有11年的周期，2021年開始進入第25個太陽活動周期，2022年逐步進入上升期，預期在2024年到2025年左右達到極大峰值。因此，2022年發射ASO-S，能覆蓋從早期到上升期到極大的全過程。

甘為群表示，衛星初樣性能已通過所有試驗，包括環境模擬和高低溫試驗，預計今年1月底前完成整機轉正樣即飛行樣機研製階段，今年年底完成飛行樣機研製，2022年上半年擇機發射。

（環球時報）