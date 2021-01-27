萊豬入台｜國台辦禁台肉類輸入　台農委會：還未收到正式公文

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-27 22:12

針對台灣1月1日起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉進口，有大陸民眾擔憂「萊豬」可能經由台灣流入大陸。國台辦發言人朱鳳蓮周三（27日）在例行記者會表示，大陸嚴禁台灣生產或經台灣轉運的肉類產品輸入。 對此，台灣農委會主委陳吉仲表示，還未收到正式公文，「我們等正式的公文書，所有貿易不是發言人說甚麼就結束了」，並指大陸相關決定公告前應通知世界貿易組織（WTO）。

陳吉仲接受台傳媒聯訪時說，台灣豬肉年產80幾萬公噸，去年生鮮豬肉及其製品出口才4000公噸，沒影響；而且要有相關正式通知，不能口頭講，「我們等正式的公文書，所有貿易不是發言人說甚麼就結束了。」

台灣每年有至少數十噸至上千噸肉類加工品輸入大陸。圖為台灣生產的豬肉乾。（網上圖片）

他接著說，國際貿易是非常錯綜複雜，防檢疫決定前須經過完整的內部程序評估，接著對外公告還要進行通知世界貿易組織（WTO）等作業。「我們在WTO也沒收到任何訊息啊！今天一個發言人講，到底算不算數？要有一個完整的相關資料通知給我們，才知道。所以針對這個議題，現在沒辦法完整的正式回覆，因為沒有正式資料。」

對於台灣種豬有外銷香港、生鮮豬肉去年也少量外銷澳門，會否受影響，農委會幕僚表示，兩岸四地在WTO分屬4個會籍，除非港、澳官方也正式通知台灣禁止輸入，才會有影響。

農委會幕僚續指，不清楚國台辦所言的肉類為何，因為台灣的生鮮豬肉從沒銷往中國大陸。至於報關出口到大陸的肉類加工品，2011到2014年每年約100多噸、200多公噸，甚至有超過1000噸；即便2015年到2019年仍有數十到上百噸，但並非正式貿易管道，推測是民眾自行攜帶或郵寄方式輸入。

（綜合報道）