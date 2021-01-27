萊豬入台｜國台辦：嚴禁台灣生產或轉運的肉類產品輸入

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-27 15:56

針對台灣1月1日起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉進口，有大陸民眾擔憂「萊豬」可能經由台灣流入大陸。 國台辦周三（27日）舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮就宣布，大陸嚴禁台灣生產或經台灣轉運的肉類產品輸入。

針對記者提問，有大陸網民擔心，含萊克多巴胺的美豬、美牛以及相關產品會不會通過台灣流入大陸市場？大陸目前已經採取了哪些方面的措施？

朱鳳蓮表示，「我們注意到，導致近期有一些網友出現這樣的擔心，是因為島內個別網民提出的一些惡毒的想法。」

台灣網紅「博恩」日前在脫口秀節目中提出「倡議」，將「萊豬」製成肉鬆再出口到大陸。（影片截圖）

據悉，在台灣開放「萊豬」進口後，台灣一些「網紅」、「名嘴」就此提出，可以將美國進口的「萊豬」加工成肉乾、肉鬆等製品後，再轉賣到大陸。

朱鳳蓮說，為了保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。同時因為台灣有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣生產或經台灣轉運的肉類產品輸入。

朱鳳蓮表示，大陸有關部門已加大查驗力度，從台灣入境大陸的旅客行李和郵包中查獲肉製品。（資料圖片）

她進一步指出，為了防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期大陸有關部門已加大查驗力度。已有海關從寄往大陸的郵包、從台灣入境大陸的旅客行李中查獲一些肉及其製品、含肉食品、含肉調味品等，比如肉鬆、豬肉脯等，這些都已經按照相關的規定處理。

她強調，「不用擔心，這些是進不來大陸的」，如果消費者發現市場上有來自台灣的肉類產品，可以向當地監管部門反映。請廣大消費者通過正規渠道購買進口肉類產品。