智庫：斯洛伐克擬與台灣深化實質關係　近期或派高階官員訪台

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-28 13:31

在中東歐有重要地位的智庫「中歐亞洲研究中心」（CEIAS），其執行長師馬杰（Matej Šimalčík）近日表示，斯洛伐克有意與台灣深化實質關係，或在近期派高階官方代表團訪台。 另一方面，在鄰國捷克，被認為親台的布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）周三（27日）宣布將與台灣深化互惠夥伴關係，在科學及教育領域促進實質合作。

師馬杰表示，中國大陸通過各種手段、工具追求自身利益及擴大影響力，包括強化斯洛伐克對中國的經濟依賴，不過相對於前幾任總理，現任總理馬托維奇（Igor Matovič）對北京當局日益警戒，曾多次譴責中方嚴重侵犯人權。雖然這或會導致中方強化在斯洛伐克的活動，但該國政府對中方日趨批判的立場，也為與台灣深化實質關係拓展空間。

師馬杰續透露，斯洛伐克高度關注捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）去年訪問台灣一事，並作持續追蹤。經風險與利益評估，斯洛伐克近期可能派遣高階代表團來台訪問。據報道，自1993年與捷克分家獨立後，斯洛伐克曾有國會副議長、議員以及局長級官員訪台，但近期可望訪台的官員將更加高階。

賀吉普立場向來被指親台，並公開反對一中條款。（中央社）

此外，台灣外交部發布新聞稿表示，捷克布拉格市長賀吉普已宣布將與台灣深化互惠夥伴關係，項目涵蓋基礎教育數位化、科技創新、氣候變遷等，期間賀瑞普致詞時表示推崇台灣的科技與教育，並介紹現場展示的台灣製教學機器人，以及即將運抵當地的頻譜分析儀，這些設備將用於電腦及電機自動化教學。外交部續稱，樂見雙方深化科技及教育合作，將致力提升與捷方的全面民主夥伴關係。

（中央社）