台美即將新啟供應鏈對話　車用晶片料成焦點

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-01-31 14:30

台灣經濟部證實，台美在召開經濟繁榮夥伴對話後，雙方的供應鏈合作越趨緊密，也持續保有事務性的磋商管道，台美雙方將於台灣時間2月5日上午以視訊方式召開供應鏈相關對話。 台灣經濟部長王美花1月30日晚間表示，主要對談涉及產業對產業，參與業者不限於半導體，也有其他領域人士。她稱，自己會出席該次對話，等美方出席代表確定後，會正式對外公布。

由於目前全球鬧車用晶片荒，預計美方將對此表示關切，要求台灣增加對美國汽車製造商重要晶片的供應。

台灣經濟部長王美花表示，主要對談是產業對產業，參與業者不限於半導體。（多維新聞）

除了美國之外，日本、德國汽車工業近期也因車用晶片缺貨而減產，分別透過外交管道向台灣求援，台灣內部有人建議，台灣不妨以「晶片換疫苗」。對此，王美花接受電台專訪時表示，不管是晶片還是疫苗，其實都是私人間的買賣，或是私人賣給各國政府，屬於商業行為；目前全球疫情未歇，台灣還沒取得疫苗的情況下，日前也有向德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）表達相關意見，希望德國在行有餘力範圍內，協助台灣取得疫苗，王子陶表示會轉達相關意見給德國政府。

另針對新台幣匯率走升對台灣產業的影響，王美花認為，目前台灣經濟環境健全，出口又在成長，這個情形可能讓新台幣愈來愈強，但整體來看，歐元、人民幣、韓元相對美元都在升值，新台幣升幅並沒有特別高。她坦言，台灣是出口導向國家，新台幣升值的確對傳統產業帶來很大壓力，但其他競爭國家同樣面臨幣值升值的壓力，韓國傳統產業也在哀嚎，認為韓元升值造成困難，「大家都覺得很困難，短期之內很難避免這樣的困擾」。

根據台灣央行1月29日的統計，新台幣從2019年底至今，對美元升值達5.96%，升幅小於歐元的7.98%、人民幣的7.81%，韓元則為3.36%。

王美花也稱，台灣央行在匯率上擔憂被貼上標籤，台灣經濟部會跟產業界致力增加產品差異性與提升價值，讓產業能持續跟國際競爭。