台駐美代表稱拜登政府展現延續性　台美關係有好開始

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-30 16:34

美國總統拜登就任後，台美關係發展備受關注。對此台灣駐美代表蕭美琴周五（29日）表示，美國對台灣的支持不分黨派，其獲邀參加拜登就職典禮，以及國務卿布林肯等官員近期對台談話令人欣喜，都顯示台美關係在新政府執政後有個好開始。

駐紐約辦事處周五與費城智庫外交政策研究所（FPRI）合辦視訊研討會，蕭美琴獲邀與談。被問到台灣為何比其他民主地區更支持美國前總統特朗普，蕭美琴表示台灣從不在美國內政層面選邊站，不過台灣情緒反映了特朗普強硬對抗中國大陸的性格。

蕭美琴稱，香港與海外大陸異議人士就美國新政府會如何面對中共感到憂慮，但她認為拜登政府展現了延續性，令人放心，共同認知是當今大陸與世局都與以往不同。就台美關係，她表示有好的開始，並對獲邀親自參加拜登總統就職典禮感到很榮幸，而布林肯、國防部長奧斯汀等人近日就雙方關係發表令人欣喜的談話，皆展現雙邊關係重要性與力量，台方期待與新政府積極合作。

經貿關係方面，蕭美琴表示台美都有興趣重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，她希望美國貿易代表署（USTR）高層人事案過關後能立即啟動磋商。她同時期望去年11月啟動的台美經濟繁榮夥伴（EPP）對話機制在拜登政府下得以延續，並透露預定下月舉辦一場產官參與的論壇。

對於雙邊貿易協定（BTA），她表示拜登雖然表明上任初期暫緩全面貿易協定談判，但台灣不能浪費任何準備時間，以堆積木方式讓雙邊經貿關係更具成效的動力存在，將為後續貿易談判奠定基礎。此外，台美經貿互補領域甚多，台灣半導體也是美國眾多產業的重要組成元素，如果有雙邊貿易協定（BTA），將對台美經濟成長加分。

（中央社）