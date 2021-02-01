台資深媒體人趙少康重返國民黨　稱韓國瑜勸其進角逐黨魁

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-01 13:15

近期台灣媒體披露，昔日有「政治金童」之稱的台灣資深媒體人趙少康有意重返國民黨，而國民黨主席江啟臣亦證實此事，指自己已經收到趙恢復黨籍的申請，會正式進入程序。 趙少康本人在2月1日上午證實此事。他還表示，去年韓國瑜曾經勸進他參選國民黨主席。

趙少康過去早年就是國民黨員，曾任三屆立委，直到1993年出走創組新黨，並於1994年代表新黨參選台北市長，最後敗給民進黨籍的陳水扁，此後趙少康便逐漸轉入傳媒事業，不僅手握廣播公司，也是台灣知名的政論節目主持人。

近期台灣媒體披露，昔日有「政治金童」之稱的台灣資深媒體人趙少康有意重返國民黨，而國民黨主席江啟臣亦證實此事。 （吳逸驊／多維新聞）

針對自己有意重返國民黨，趙少康於2月1日上午10時10分正式對外說明。趙少康稱，過去他認為政治由能幹的人去做就好，可是現在台灣政治的現況，很像清末慈禧太后鼓動義和團，消滅理性聲音，「再這樣下去台灣會亡國」，他認為國民黨需要一個有力的領袖，藍軍需要一個有力的領袖，台灣需要一個有力的領袖，這想法放他心裏很久。

趙少康說，2020年9月，前高雄市長韓國瑜前來拜訪自己，他說，那時台灣傳言韓國瑜要選國民黨主席，他也認為韓國瑜此行是尋求他的支持，結果吃飯聊天到一半，韓國瑜反而勸進他參選國民黨主席，讓他當下相當驚訝。

趙少康指出，他也向韓國瑜表達，自己恐怕不具參選黨主席的資格，而韓國瑜則向他表示，韓願意代為向江啟臣協調。趙少康接着表示，韓國瑜好像跟江啟臣談了很多次，自己也跟江啟臣也見了幾次面，江對自己回到國民黨一事表示歡迎，至於他有沒有資格選黨主席，趙少康也說「那是江啟臣的事情」。

針對趙少康公開表示韓國瑜勸進他競逐國民黨魁，被台灣輿論認為是否為一種「趙韓結盟」。（中央社）

趙少康強調，他認為國民黨一定要強起來，像特朗普（Donald Trump）有人喜歡也有人不喜歡，特朗普說要「讓美國再次偉大」，他可以改一改，改成「讓台灣再起」，台灣有很多地方很強，有些地方很弱，有些地方比大陸強，有些比大陸弱，「該承認就承認，不要自我膨脹。」

趙少康指出，台灣的義和團不消滅不行，在這時候總要有人出來，鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神，他要號召有識之士，鬥鬥這些義和團。

至於是否可能擔任國民黨要職等問題，趙少康答稱，他不會擔任黨工或其他黨務要職，「當黨員沒什麼不好」。