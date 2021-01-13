國民黨謁陵緬懷蔣經國　轟民進黨讓台灣「民主倒退」

在台灣，國民黨主席江啟臣1月13日前往謁陵蔣經國，而在謁陵活動後的媒體聯訪時間。 有媒體問到美國駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft）突取消訪台一事，江啟臣答稱，目前美國國內政權交接之際，美國以國內政治安定為優先考量，取消所有國務院出訪行程，國民黨可以理解這樣的理由。

江在Facebook發文表示，1月13日是蔣經國逝世33周年，蔣經國念茲在茲的事情就是如何在穩定「中華民國」憲政體制之下，逐步發展台灣地區成為的民主、自由、平等、開放的社會。

蔣經國逝世33周年，國民黨主席江啟臣（前）1月13 日上午率黨務主管等至台灣桃園大溪陵寢謁陵。 （中央社）

江啟臣盛讚蔣經國一生捍衛中華民國，捍衛的不只是一個政體、一段歷史，更重要的是捍衛核心價值，還有台灣人所珍惜的生活方式。江啟臣又批評民進黨，炮轟民進黨政府主政的台灣卻是面臨嚴重的「民主倒退」、「民主獨裁」。他稱，從最近「反萊豬」、「公投綁大選」等公投連署的熱烈迴響看來，許多台灣人民仍然保有對自由、平等、博愛、民本的嚮往與堅持，「我們深信這將是民權主義得以持續伸張的最重要基礎」。

江啟臣總結，蔣經國執政經驗還吿訴國民黨不會放棄實現民有、民治、民享的使命，而兩岸關係的進展，絕不能以在民主自由、國家主權做出妥協為代價，「我們堅信，惟有堅守民主自由，才能為中華民國找到未來的出路。」

前國民黨主席朱立倫則表示，蔣經國「哲人已遠，典範卻長存我們心中」，「捍衛中華民國、青年育才、勤政親民」，「至今仍是我們從政的準則。」

馬英九也發文緬懷蔣經國，表示蔣經國非常受人民愛戴，他執政時期是台灣走向現代化與民主化的關鍵年代；他推動十大建設，大幅提升台灣的競爭力；他解除戒嚴、推動政治改革，加速台灣民主化的步伐；他開放大陸探親，跨出兩岸和解的第一步；他勤政愛民，端正台灣政風，樹立起讓人永難忘懷的典範。

馬英九更說，蔣經國生長在威權時代，但透過智慧與毅力，親手終結了威權時代，打下台灣的民主基礎。他稱，如今台灣已經民主化33年，直選總統已經7次，卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。