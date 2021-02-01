台軍情局推行「開疆闢土計劃」：派情報人員在各地「建立新身份」

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-02-01 18:30

據台灣《中時新聞網》周一（1日）報道，根據台軍情單位人士透露，為培養情報人員實務經驗，軍情局長羅德民近日下令，各情報單位執行「開疆闢土計劃」，派員赴全台各縣市「染色」，徹底改變身份，為後疫情時代的情報蒐集工作超前部署。

報道指，外派情報員都使用化名，一是基於任務與安全考量，二是做身份掩護，即情報術語中所說的「染色」；基於人身安全考量，台軍情局早已不派情報人員去大陸，情報人員的實務或訓練必須在台灣或周邊國家進行。

圖為軍情局長羅德民。（資料圖片／中央社）

報道引述軍情局內部官員表示，情報單位以情報蒐集為首要任務，內勤與外勤合理比例應是4比6，但目前內勤比例偏高，羅德民因此下令各單位檢討，派遣內勤人員赴外歷練。

報道又指，人員情報靠的是組織布建，並非一定要派員赴大陸潛伏，只要有心，眼光夠遠，「拐個彎」還是能有所作為。人員情報靠內線，這需要「長期包養」，一次性的情報買賣，就像搞「一夜情」，情報績效可想而知。趁著這次疫情期間，軍情局挑選情報戰基層幹部「染色」，建立新身份，雖然不會每個人都成功，但只要能從中培養極少數人員情報好手，便是成就。

2018年，大陸曾公布一批台灣軍情局情報人員，在台灣偽裝身份，策反大陸人士的事件。（央視截圖）

據報道，這些外派情報員要先從身份掩護做起，例如有些情報人員有家族經商背景，就進入家族企業工作，身份「染色」較易；也有些情報人員以就學或進修做掩護。總之，這項「開疆闢土計劃」就是讓情報人員徹底改變身份，再進行情報蒐集工作。報道還提到，在剛派遣的半年內，不會做績效評比。

不過，針對「開疆闢土計劃」，情報單位內部出現一些雜音，例如有些家住北部人員，不想被派到南部；有些人派到偏遠縣市，擔心情報資訊不足，績效受到影響；也有情報員抱怨，單位只想把人派出去，完全沒有周密計劃，情報員的潛伏工作，從「染色」到以新身份開始情報蒐集，至少要有四五個月的縝密作業，不應倉促行事。

報道稱，軍情官員表示，羅德民要求所有派遣需當事人同意，如有家庭等因素考量，暫時無法離開，可以暫緩調動。

（中時新聞網）