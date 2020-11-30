台學者：美台軍事情報交流是常態　拜登上台後會轉趨低調

此前傳出美國海軍亞太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）低調赴台訪問，但未獲美台官方證實。對此，國民黨智庫「國政基金會」高級助理研究員揭仲認為，此舉更多是常態性美台軍事情報交流，跟美國大選結果比較沒有相關。拜登（Joe Biden）上台後，會降低對台軍事交流的深度跟廣度，能見度也會降低，不像現在這麼多宣傳。

揭仲認為，史達曼訪台更多是常態性美台軍事情報交流的例行活動，未來拜登政府上台後，能見度會降低。（揭仲的國防與中共軍事專題研究Blog供圖）

淡江大學國際事務與戰略研究所博士、台灣戰略研究學會理事揭仲指，台灣跟印太司令部有常態性軍事情報交流，史達曼來台第一個目的，就是交流這段期間內，中國大陸周邊軍事動態、武器裝備研發進展、航艦戰鬥羣戰力進展等情形。台灣則會將收集大陸東南沿海相關的軍事活動、部隊部署變化，向美方進行說明。

他表示，第二個目的不能排除是因為特朗普（Donald Trump）政府任內大量軍售台灣，都牽涉到美軍軍事衛星資源的開放，雙方一定要針對這些相關的計劃、準則進行討論。

揭仲強調，印太司令部本身是一個作戰單位，尤其史達曼是屬於聯二，主管軍事情報跟作戰，通常比較不會有太多的政治考慮，所以此次來訪應是之前就安排好的，跟美國大選結果比較直接關係。

另一方面，揭仲認為，這次軍事交流被揭露，是美台官方都有一些人故意想讓這個消息被外界所知道，所以雙方都有默契地不證實也不否認。某種程度是要呼應美國國會通過《台灣旅行法》，希望美台交流台面化、常態化、正常化的要求，但又不想過分地刺激中國大陸，所以用私下方式吿訴外界是誰來台灣。

美國政府此前宣布售台4架MQ-9B無人機，這就需要美軍軍事衛星資源的釋出，美台雙方勢必要進行討論。（U.S. AIR FORCE）

至於拜登上任後，類似的美台交流是否會受影響？揭仲表示，拜登政府上台後，對台軍事交流會變得比較低調，至於商務部、交通部等其他部會，真有業務相關需求，例如經貿會談時，相關經貿高層官員應該還是有機會來台，但主管國安、國安會相關層級的，應該都是沒辦法來。

在軍事交流方面，揭仲則認為，拜登政府會降低軍事交流的深度跟廣度，能見度也會降低，不會像現在這麼多的宣傳，現在感覺上是雙方有些默契，台方可以做一些宣傳，只要官方不證實，讓民眾知道美台有些軍事交流在進行，譬如美方有部隊來台協訓，或者是台方人員到美國去受訓等，但在拜登上任後，這部分美方可能會管制比較嚴。