向華強申請赴台依親居留生變數　台媒稱有國民黨立委為其奔走遊說

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-04 11:15

台灣陸委會去年12月證實，香港著名電影監製向華強及兒子向佐向移民署申請赴台依親居留，會依法規予以審核。台灣傳媒《自由時報》昨（2月3日）報道，一名有警界背景的國民黨立委近日頻向主管機關遊說，欲協助向華強取得依親居留資格。

向佐﹑郭碧婷去年在意大利完婚。（向佐微博圖片）

報道引述知情人士指，移民署官員多數畢業於中央警察大學，一名警界出身的國民黨立委熱衷為向華強依親居留案奔走發聲，要求主管機關審核通過向華強的申請，又表示是親情人倫的依親居留，並不會涉及國家安全和統戰。由於部分官員認識或曾被該立委教導，都顯得相當為難。

被指是涉事的國民黨立委葉毓蘭同日發聲明澄清，自己從未針對本案向移民署任何官員遊說，要求《自由時報》12小時內道歉，否則將正式提告。

據了解，向華強已向移民署送交香港政府所提供「良民證」，惟台灣國安單位已查出，向華強早年在台有案底，在一清專案機密文件中更被標註「新義安老大」，相關准駁與否將留待農曆新年後才召開聯審會議決定。

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（自由時報）