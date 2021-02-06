黃捷罷免案｜由29萬選民投票決定去留　黃捷：希望仇恨畫下句點

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-06 14:25

台灣高雄無黨籍市議員黃捷的罷免案在周六（6日）舉行投票，是當地第一次市議員罷免案。 由於此前發生國民黨籍市長韓國瑜被罷免成功，故黃捷的罷免案結果備受關注。

黃捷早上現身票站投票。（中央社）

黃捷在投票有親自到社區呼籲要投不同意票。（中央社）

黃捷在上午一大早就在同為無黨籍的立委林昶佐，以及妹妹等多人陪同下到鳳山高中投票。黃捷在受訪時表示，面對罷免案要用正面對決方式，其實非常不容易，強調自己是穩紮穩打，會用最誠懇、簡單的方法勤走基層，希望用溫暖、智慧，化解對手仇恨與報復，讓可能蔓延的仇恨在今天畫下句點。

↓↓↓ 相關圖輯｜黃捷經常在IG分享自己的生活和工作（按圖放大）

+ 10 + 10 + 10

黃捷又表示，罷免應該是民主修復的制度，不是當成報復的武器。黃捷稱，今次很明顯是報復性的罷免，罷免團體使用反萊豬作為議題，但整份選舉公報都沒有一個字提到，是邊罷免、邊找理由。罷免團體先決定要罷免，才將罷免內容搪塞在內，作法是大家不樂見。

另一方面，國民黨主席江啟臣在投票前一天就呼籲要投同意票，認為黃捷罷免案不是一個議員的去留，而是小市民對抗大總統、小蝦米對抗大鯨魚。

據高雄市選委會指出，黃捷罷免案將由其市議員選區鳳山區291,566名選民投票決定，需要有效同意票數多於不同意票才成立，門檻為72,892票同意票。

（綜合報道）