台灣深夜地震警報連連　「Pokemon阿伯」捉精靈途中72部手機狂響

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-07 16:52

據台灣中央氣象局通報，周日（7日）凌晨1點36分許，台灣東部海域發生黎克特制6.1級地震，震央位在宜蘭縣政府東方85.1公里，位於台灣東部海域，地震深度112公里，北中南地區皆有感，其中宜蘭縣、苗栗縣最大震度達4級；新北市、桃園市達3級；台北市、花蓮縣、台中市則是2級。 此次地震的手機緊急警報連續響達逾十次，甚至有人收到28次警報，網民紛紛表示，「不是被搖醒，是被警報嚇醒，從來沒遇過這樣情況！」

台灣中央氣象局表示，此次地震幾乎全台有感，達到一至四級的震度標準，只有屏東距離震央較遠，因此連一級震度標準都沒達到。地震主因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下所造成的隱沒帶型地震，未來3天可能有規模4以上的地震發生。

在地震發生後不久，台灣網民紛紛「吐槽」表示，半夜被手機警報驚醒，多則達到20多次，「不是被地震嚇到，是被警報器嚇死」、「家人的手機輪流響，整間屋子就像大黃蜂來襲關也關不掉」、「還以為世界末日了」、「我還以為飛彈（導彈）打過來了」等。但同時也依舊有網民回報，指連1則都沒收到，根本是「最慘邊緣人」。

對此，台中市政府警察局官方Facebook專頁「TCPB 局長室」指出，有些網民還沒感受到地震就先收到警報，應該是因為「偵測到地震的P波，然後就系統就發送訊息了，推測這次P波比較強烈，所以先發送預警」。

網民調侃，寶可夢阿伯會是地震手機警報的「最大受害者」。（聯合新聞網）

也有其他網民想到，最大的受害者可能是有「寶可夢（Pokemon）阿伯」之稱的陳三元，因為他先前曾被目擊同時帶著64部手機在馬路上捉精靈，瘋狂的數量曾引發網民熱議不已。網民們也紛紛笑稱「阿伯，阿伯～出事了阿伯」、「阿伯還在忙着按手機關掉警報」、「超立體環繞音效鬧鐘還以為手機壞了呢」等。

對此，家住新北土城的「寶可夢阿伯」陳三元接受台灣傳媒訪問時稱，事發當時新北震度三級，他正將72支手機架在單車上抓包，當時所有手機因收到警報通知而瘋狂震動，他花了整整15分鐘才將手機通知全部關掉。

陳三元指出，當時手機警報出現他才知道有地震，但其實自己並沒有甚麼感覺，地震也沒有造成甚麼災害，所以沒有太過憂心，晚上仍然安穩入睡。

（綜合報道）