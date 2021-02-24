台軍23歲女少尉亮相福利宣傳片　清純「明星相」酷似藝人成話題

台灣新聞
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台軍版「泱泱」是她！一名年僅23歲的女少尉，甜美可愛的高顏值在網路上引發熱烈討論，許多網友直呼「戀愛了」、「還有外島籤嗎？」

蔡佩璇少尉年僅23歲，高雄人，去年從國防大學管理學院畢業後到金門財務組任職，主要負責軍儲，針對台軍官兵、編制內聘僱人員、退伍金官兵、遺眷、各軍事院校學生辦理軍人儲蓄相關業務。

蔡佩璇去年8月在臉書粉專「國軍同袍儲蓄會粉絲團」宣傳儲蓄服務，像是每月「定期定額」和「優惠存款」雙加持的優惠利率存款，儲蓄、保本還可以抽大獎的軍人儲蓄獎券等，不過，網友似乎都聚焦在她PO的個人照片（點圖了解更多）▼▼▼

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當時剛畢業的蔡佩璇留著妹妹頭和長髮，穿著軍服，清純有氣質的模樣吸引網友討論「美翻了」、「超美的」、「照片主角美的像幅畫，可惜我調回台灣了」、「 戀愛了，趕快去金門辦軍儲」。

《青年日報》23日在臉書粉專PO出蔡佩璇的照片，這次她以短髮亮相，不同於剛畢業時留長髮，這次更多了幾分自信，風格偏可愛甜美，神似有「國民老婆」封號的藝人泱泱，而她手上拿著的則是軍人儲蓄獎券。

照片一出，再度引發網友熱烈討論，他們紛紛留言「選錯軍種了」、「可惡 害我想調單位了」、「還有外島籤嗎？」、「簽一波了」、「金門簽了」、「繼續簽了」、「我們該衝了」、「長的好像泱泱喔」、「好甜美的正妹」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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